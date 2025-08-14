В Украине существенно переписали стоимость квартир: где продают самое доступное жилье

В Украине самое дешевое жилье сейчас можно приобрести в Краматорске и Полтаве, где средняя стоимость квадратного метра составляет около 480–500 долларов. Такая ситуация обусловлена военными рисками, сниженным спросом и ограниченным количеством сделок на рынке. Зато самые дорогие квартиры предлагают в Киеве и Львове – в среднем 1 350-1 500 долларов за квадрат.

Об этом говорится на одном из профильных сайтов для поиска недвижимости. Несмотря на то, что средние цены на квартиры на вторичном рынке Украины продолжают расти, жилье для большинства украинцев становится несколько доступнее.

Причина – рост зарплат во многих регионах, который опережает темпы подорожания недвижимости. По итогам первого полугодия 2025 года, индекс доступности жилья (соотношение стоимости квартир к уровню средней зарплаты) улучшился почти во всех крупных городах страны. В большинстве городов уменьшился показатель, отражающий количество лет, необходимых для накопления на однокомнатную квартиру, откладывая среднюю зарплату:

Киев: в начале 2025 года квартира "стоила" 8,2 года среднего заработка, а в июле – уже 7,6 года, это означает рост доступности на 7%;

в начале 2025 года квартира "стоила" 8,2 года среднего заработка, а в июле – уже 7,6 года, это означает рост доступности на 7%; Львов: индекс уменьшился с 9,6 до 8,8 лет (улучшение на 8%);

индекс уменьшился с 9,6 до 8,8 лет (улучшение на 8%); Хмельницкий: рекордное падение индекса среди крупных городов – с 6,1 до 5,5 лет (минус 10%);

рекордное падение индекса среди крупных городов – с 6,1 до 5,5 лет (минус 10%); Прифронтовые города: Запорожье и Херсон – около 3 лет зарплат, Николаев и Харьков – примерно 3,5 лет зарплат, Николаев и Харьков примерно 3,5.

Только в трех городах зафиксировано ухудшение ситуации: Ровно (+3%), Днепр (+2%) и Одесса (+3%). За полгода во многих регионах цены на вторичном рынке выросли. Наибольший процентный прирост произошел в восточных городах, пострадавших от войны, – там недвижимость дорожает, но все еще остается самой выгодной по показателю "цена/зарплата".

Киев: двухкомнатные квартиры подорожали на 2%;

двухкомнатные квартиры подорожали на 2%; Львов: цены остались почти без изменений;

цены остались почти без изменений; на востоке страны однокомнатные квартиры стоят $17-22,5 тыс., тогда как в западных областях – $50–65 тыс.

Аналитики объясняют, что сейчас на цены больше влияют инфляция и колебания валют, чем количество обстрелов или расстояние до фронта. Разница в стоимости жилья между регионами разительная:

прифронтовые регионы:

Запорожье – $17 тыс.

Николаев – $20 тыс.

Харьков – $22,5 тыс.

более безопасные города:

Киев – $65 тыс.

Львов – $64,9 тыс.

Ужгород – $62,8 тыс.

Черновцы – $50,9 тыс.

Двухкомнатные квартиры на востоке можно найти за $23–30 тыс., тогда как на западе цена превышает $90 тыс. Даже между западными городами существует большой разрыв, во Львове или Ужгороде жилье почти вдвое дороже, чем в Хмельницком или Тернополе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам с прифронтовых территорий и переселенцам будут покрывать 70% от первого взноса по государственной ипотечной программе еОселя, а также связанные с кредитом комиссии, платежи и услуги. Отмечается, что это сделает кредитование по программе значительно доступнее.

