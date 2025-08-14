В Украине переписали условия дешевой ипотеки от государства: что важно знать

Украинцам с прифронтовых территорий и переселенцам будут покрывать 70% от первого взноса по государственной ипотечной программе еОселя, а также связанные с кредитом комиссии, платежи и услуги. Это сделает кредитование по программе значительно доступнее.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства, соответствующее постановление 13 августа приняло правительство. Таким образом, наиболее уязвимые категории граждан получат поддержку в приобретении собственного жилья.

Согласно постановлению, государство будет помогать платить часть первого взноса и ежемесячные платежи по кредиту. Обновление распространяется на внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на прифронтовых территориях. В частности правительство согласилось покрывать:

70% размера первого взноса по кредиту в рамках программы еОселя , но не более 30% от стоимости объекта недвижимости (при условии, что его стоимость не превышает 2 млн грн);

, но не более 30% от стоимости объекта недвижимости (при условии, что его стоимость не превышает 2 млн грн); уплату части ежемесячного платежа по кредиту в течение года с даты заключения кредитного договора (не более 70%);

по кредиту в течение года с даты заключения кредитного договора (не более 70%); уплату 40 тысяч грн на оплату стоимости услуг, разовых комиссий, разовой комиссии банка за предоставление кредита, сборов (кроме государственной пошлины) и страховых платежей по кредиту.

Помощь будут выделять из средств госбюджета. Кроме того, для софинансирования (то есть для частичного или полного покрытия остальной части кредита) могут быть привлечены средства благотворительной или международной технической помощи, а также из местных бюджетов. Это может заинтересовать общины, которые хотят сохранить специалистов-переселенцев.

Как получить помощь

Для получения помощи необходимо обратиться с соответствующим заявлением (в произвольной форме) в уполномоченный банк для открытия эскроу-счета. После того, как Пенсионный фонд проведет проверку данных и примет решение о назначении помощи, он перечислит на этот счет сумму государственной помощи в размере, прописанную в договоре.

Эскроу – это счет для условного хранения средств, перечисление помощи осуществляется, если человек оплатил 30% размера первого взноса и в дальнейшем своевременно платить ежемесячные платежи по кредиту.

Но следует учитывать, что получатели помощи на погашение кредита не могут одновременно пользоваться другими программами для ВПЛ, направленными на решение жилищного вопроса. В частности, для них будут недоступны помощь на проживание или субсидии на аренду жилья)

Как уже сообщал OBOZ.UA, за последний год количество выданных кредитов по программе еОселя выросло почти втрое. Однако даже этих шагов пока недостаточно, поскольку они не позволяют программе масштабно решать жилищную проблему в Украине

