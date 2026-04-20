В Украине стремительно растет количество ФЛП: какие сферы выбирает больше всего предпринимателей

В Украине в 2026 году значительно возросло количество ФЛП (физическое лицо-предприниматель), только за первый квартал открыли более чем на 11 тысяч больше бизнесов, чем закрыли. Больше всего новых предпринимателей появилось в онлайн-торговле, образовании и консалтинге, в то же время классическая розничная торговля на рынках и в магазинах резко сокращается.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По данным Единого государственного реестра, в период с января по март 2026 года в Украине открылись 63 920 новых ФОПов, тогда как прекратили деятельность 52 623. В итоге чистый прирост составил 11 297 предпринимателей.

Наибольший прирост предпринимателей зафиксирован в сфере розничной торговли вне магазинов – фактически это онлайн-продажи через соцсети, маркетплейсы и мессенджеры. Здесь плюс составил 2 527 новых ФЛП, ведь онлайн-бизнес не требует больших стартовых вложений и позволяет работать из любой точки страны.

На втором месте – образовательная сфера (+1 899 ФЛП). Речь идет о курсах, репетиторстве, онлайн-обучении и тренингах. Спрос на переквалификацию, новые навыки и дистанционное образование продолжает расти.

Консалтинг также демонстрирует уверенный плюс (+1 230). Бизнесы ищут экспертов, которые помогут оптимизировать процессы, выйти на новые рынки или просто выжить в сложных условиях. Среди других сфер с положительной динамикой –информационные услуги (+1 033) и аренда недвижимости (+862).

В то же время не все сегменты выдерживают новую реальность. Наибольшее падение зафиксировано в традиционной розничной торговле:

продажа на рынках и с лотков -2 531 ФЛП;

неспециализированные магазины -1 062.

Также сокращение произошло в сферах ремонта бытовых вещей (-291), грузовых перевозок (-126) и телевизионного вещания (-125). Лидером по приросту предпринимателей стал Киев – +1 826 новых ФЛП. Среди других регионов-лидеров:

Львовская область – +1 651;

Днепропетровская область – +1 450;

Киевская область – +1 159;

Одесская область – +775.

Регионы либо имеют мощную экономическую базу, либо стали центрами внутренней миграции, что стимулирует развитие малого бизнеса. Зато наибольшее сокращение предпринимателей зафиксировано в прифронтовых и частично оккупированных регионах:

Донецкая область -479;

Херсонская область -224;

Сумская область -204;

Запорожская область -97;

Луганская область -56.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не будет вводиться налог на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, как того требовали кредиторы МВФ. Правительству удалось убедить Международный валютный фонд в неконструктивности этой идеи.

