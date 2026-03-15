В Украине стремительно переписывают цены на новые квартиры: где приобрести жилье будет дешевле

В Украине цены на квартиры в новостройках продолжают стремительно расти, особенно в западных и центральных городах, что делает жилье все менее доступным для среднего украинца. Самые дешевые новостройки сейчас можно приобрести в Запорожье – около 24 100 грн/кв.м, а также в Сумах – примерно 26 000 грн/кв.м.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Согласно статистике, стоимость квадратного метра значительно отличается в зависимости от региона, а главным фактором, влияющим на цены, остается удаленность города от зоны боевых действий.

Традиционно одним из самых дорогих городов для покупки жилья был Киев, однако теперь первое место по ценам на новостройки занял Львов. По состоянию на середину марта средняя стоимость квадратного метра там составляет примерно 62 200 гривен, что на 12% больше, чем год назад.

На втором месте оказался Киев, где квадратный метр в новостройках сейчас стоит около 58 700 гривен. За последний год цены в столице также выросли – примерно на 10%. Третью позицию по стоимости жилья делят между собой Одесса и Ужгород.

В этих городах средняя цена квадратного метра составляет примерно 50 000 гривен. В то же время динамика роста отличается: в Ужгороде жилье подорожало всего на 4%, тогда как в Одессе цены подскочили почти на 19%. Больше всего же за год подорожали квартиры в Тернополе и Хмельницком – примерно на 20%. Почти такими же темпами росли цены в Житомир, где квадратный метр подорожал на 19%.

Где жилье стоит дешевле всего

Самые низкие цены на новостройки зафиксированы в прифронтовых городах, где рынок недвижимости существенно зависит от ситуации с безопасностью. Самое дешевое жилье сейчас можно приобрести в Запорожье. Там средняя стоимость квадратного метра составляет около 24 100 гривен. К тому же это один из немногих городов, где за последний год жилье даже подешевело примерно на 11%.

На втором месте по доступности жилья – Сумы, где квадратный метр стоит около 26 000 гривен. В этом городе цены за год почти не изменились. Третью позицию среди самых дешевых городов занимает Харьков. Здесь квадратный метр в новостройках стоит примерно 29 000 гривен. Несмотря на постоянные обстрелы, за год жилье даже немного подорожало – примерно на 4%.

Проблема заключается не только в высоких ценах на жилье, но и в том, что доходы населения не успевают за темпами их роста. По данным Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата в стране в прошлом году составляла примерно 20 653 гривны в месяц.

Если сравнить этот показатель с ценами на жилье, становится очевидно, что даже в самых дешевых городах покупка квартиры требует многолетних сбережений. Например, в Запорожье средняя зарплата почти равна стоимости одного квадратного метра жилья. А вот во Львове для покупки только 1 квадратного метра пришлось бы откладывать примерно три месячные зарплаты.

Если же говорить о стандартной квартире площадью около 60 квадратных метров, то для ее приобретения во Львове человеку со средним доходом пришлось бы накапливать средства примерно 15 лет. И это при условии, что все заработанные деньги шли бы только на жилье, без расходов на еду, коммунальные услуги или другие нужды.

При этом эксперты отмечают, что за такой длительный период цены на недвижимость могут вырасти еще больше, а вот зарплаты традиционно увеличиваются медленнее. В нынешних условиях накопить на квартиру в Украине могут лишь отдельные категории граждан.

