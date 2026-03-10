Работу риелторов в Украине кардинально изменят: чего ожидать и как урегулируют деятельность

В Украине планируют урегулировать рынок риелторских услуг путем создания цифрового реестра риелторов и введения обязательных договоров с клиентами. Также рассматривают обязательное страхование профессиональной ответственности риелторов для защиты потребителей.

Об этом сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. По ее словам, рынок риелторских услуг в Украине длительное время оставался недостаточно урегулированным.

Из-за этого возникают многочисленные проблемы – от непрозрачных комиссий до отсутствия ответственности за некачественные услуги. Она подчеркнула, что упорядочение этой сферы является важным шагом для реализации новой жилищной политики. По мнению парламентария, без детенизации рынка аренды жилья и урегулирования деятельности риелторов создать эффективную жилищную политику будет невозможно.

При подготовке законопроекта рабочая группа изучала практику нескольких стран Европейского Союза. В частности, речь идет об опыте Польши, Чехии, Франции и Австрии. В этих странах деятельность риелторов четко регламентирована, а клиенты имеют понятные механизмы защиты своих прав.

Например, в Польше объем услуг риелтора обязательно прописывается в письменном или электронном договоре. Если такая форма не соблюдена, договор может быть признан недействительным. Подобная практика существует и в Чехии, где письменный договор с четкими условиями является обязательным. Благодаря этому клиент заранее знает, какие именно услуги он получает и за что платит.

Еще одним важным элементом реформы может стать упорядочение системы комиссий и оплаты услуг риелторов. В Чехии, например, в договоре обязательно указывается размер комиссии или механизм ее определения. При этом авансовая оплата не может превышать двух третей от согласованной комиссии.

В Австрии действуют этические правила, обязывающие риелтора прямо сообщать клиенту о размере вознаграждения и обязанности его уплаты. Введение подобных норм в Украине должно сделать рынок более прозрачным и уменьшить количество конфликтов между риелторами и клиентами.

В рамках реформы также обсуждают новые требования к профессиональной подготовке риелторов. Во многих странах Европы доступ к этой профессии возможен только при наличии соответствующей квалификации и подтвержденной компетентности. Во Франции работать риелтором могут только те специалисты, которые имеют специальную профессиональную карточку и регулярно проходят повышение квалификации. В Австрии для доступа к профессии необходимо сдать экзамен и иметь практический опыт работы.

Одним из новых для Украины инструментов может стать обязательное страхование гражданской ответственности риелторов. Такой механизм широко используется в странах ЕС и считается эффективным способом защиты клиентов.

Например, в Польше страхование ответственности является обязательным для всех риелторов. В Чехии страховой полис должен действовать в течение всего периода профессиональной деятельности, а клиент имеет право требовать его подтверждения.

Во Франции страхование также входит в базовые условия для получения права работать в сфере недвижимости. Для Украины это будет означать, что в случае ошибки или убытков, нанесенных клиенту, появится реальный механизм компенсации.

Еще одной важной частью реформы может стать создание цифрового реестра риелторов. В нем будет содержаться информация обо всех специалистах, работающих на рынке недвижимости, их специализации и перечне услуг.

Подобные реестры уже действуют во многих странах Европы. Например, во Франции реестр владельцев профессиональных карточек ведет торгово-промышленная палата. В некоторых странах также существуют национальные кодексы профессиональной этики, а за нарушение правил предусмотрены санкции. В Украине также рассматривается возможность создания кодекса этики риелторов и введения ответственности за нарушение профессиональных стандартов.

В парламенте планируют не только подготовить, но и принять соответствующий законопроект уже в этом году. Ожидается, что новые правила помогут сделать рынок недвижимости более прозрачным, защитить потребителей и приблизить украинское законодательство к стандартам ЕС.

