В Украине стремительно переписали цены на огурцы: сколько теперь стоит килограмм

В Украине ощутимо подорожали тепличные огурцы. Ныне производители продают их по ценам 50-75 грн/кг, что в среднем на 17% выше, чем в конце прошлой рабочей недели (28 апреля – 2 мая). Среди причин – недостаточное предложение при высоком спросе.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: дело в том, что из-за плохой погоды производители не имеют возможности отгружать продукцию в нужном рынке объеме.

"Конкуренция между местными производителями на порядок слабее, чем в мае прошлого года. Так как из-за холодной весны выборки огурца в украинских тепличных комбинатах малообъемные и нестабильные", – объяснили аналитики.

Кроме того, подчеркивается, на ситуацию со стоимостью огурцов повлияло сокращение поступления импортной продукции. Это, отмечается, позволило украинским производителям "несколько повысить отпускные цены".

Сколько огурцы стоят в украинских супермаркетах

В супермаркетах же огурцы пока дешевеют значительно подешевели. В частности, по данным "Минфина", гладкие 9 мая продают в среднем по 76,27 грн/кг, что на 3 грн ниже, чем было 1 мая.

В целом же, супермаркеты выставили цены на уровне 68,9-90 грн/кг. В частности:

Auchan – 69,9 грн/кг;

Metro – 59,9 грн/кг;

Megamarket – 90 грн/кг.

Впрочем, не исключено, что уже в ближайшее время стоимость огурцов в супермаркетах пойдет вверх. Ведь текущее удешевление может быть связано с тем, что торговые сети продают товар, закупленный ранее по более низким цена, а потом начнут реализовывать тот, который закупят по нынешним.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за весенних заморозков 2025 года в Украине пострадали урожаи абрикосов, яблок и голубики, что может вызвать дефицит некоторых фруктов. При этом цены на персики и абрикосы летом могут вырасти на 20-25% по сравнению с предыдущим годом.

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