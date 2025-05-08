В Украине перепишут цены на целый ряд продуктов: что подорожает сильнее всего

Из-за весенних заморозков 2025 года в Украине пострадали урожаи абрикосов, яблок и голубики, что может вызвать дефицит некоторых фруктов. Цены на персики и абрикосы летом могут вырасти на 20-25% по сравнению с предыдущим годом.

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Об этом рассказал глава "Укрсадвинпрома" Владимир Печко в комментарии СМИ. Апрельские заморозки стали серьезным испытанием для плодовых культур и могут повлиять не только на объемы урожая, но и на цены на фрукты в разгар летнего сезона.

По словам Печко, ситуация с абрикосами - самая сложная. Из-за природной чувствительности к весенним похолоданиям и неблагоприятных погодных условий в апреле, значительная часть урожая уничтожена. Это не означает полное отсутствие украинских абрикос на рынке, однако их присутствие будет ограниченным.

Печко пояснил, что персики в целом устояли, хотя в отдельных регионах потери составляли до 20%. Черешня, особенно поздние сорта, избежала значительных повреждений, тогда как с яблоками ситуация неоднозначная: заморозки негативно повлияли на цветение, особенно на отдельных предприятиях.

Серьезные повреждения весенние морозы нанесли и голубике. В Черкасской области и в северных регионах зафиксированы потери до 85%. В Закарпатье пострадали ранние сорта (до 20%) и частично поздние (до 40%). Однако, по словам экспертов, из-за распределенности насаждений по разным регионам общий урожай голубики в Украине не будет критически уменьшен.

Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует рост цен на персики и абрикосы летом на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Основные факторы - потери урожая и зависимость украинского рынка от импортной продукции. Значение будет иметь и курс доллара, который прямо влияет на цену импортируемых фруктов.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак одновременно отмечает, что летний сезон традиционно приносит снижение цен на овощи. Стоимость "борщевого набора" должна уменьшиться, особенно в сельской местности и меньших населенных пунктах. Точный уровень снижения будет зависеть от нескольких факторов: от цен на энергоносители до стабильности гривны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается дефицит клубники из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки ресурсов, что повлечет дальнейший рост цен. В мае средняя стоимость ягоды уже достигает 299-420 грн за килограмм, и удешевление в ближайшее время не прогнозируется.

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