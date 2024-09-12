В Украине стало больше работы для пенсионеров, студентов и подростков: как бизнес преодолевает кадровый дефицит

В результате украинские предприятия сталкиваются с острым дефицитом рабочей силы, привлекая женщин на традиционно мужские должности, а также нанимая пенсионеров, студентов и подростков. Это позволяет компаниям поддерживать непрерывность производства и помогает стабилизировать экономику в условиях кризиса.

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Об этом пишет Reuters. По результатам опроса, проведенного Министерством экономики среди более 3000 компаний, около 60% предприятий назвали поиск квалифицированных работников своей главной проблемой.

В то же время, компании пытаются адаптироваться к новым реалиям, изменяя методы подбора персонала и расширяя кадровую политику. Они активно нанимают женщин на должности, традиционно занимавшие мужчины, привлекают работников старшего возраста, студентов и даже подростков. Это касается как промышленных предприятий, так и других секторов экономики, что является важным шагом по поддержанию непрерывности производства и восстановления экономики.

Многие крупные украинские компании, в том числе промышленные гиганты, столкнулись с нехваткой работников. Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию компании "Метинвест", рассказала в интервью агентству Reuters, что в компании открыто около 4000 вакансий. Из-за нехватки кадров предприятия сталкиваются с проблемами, негативно влияющими на производство. "Нехватку кадров ощущаем не только мы. Его ощущают все компании в регионах, в том числе и наши подрядчики ", - отметила Петрук.

Компании, например "Метинвест", адаптируют свою кадровую политику к новым условиям, автоматизируя производственные процессы, расширяя обязанности имеющегося персонала и осуществляя его ротацию. Одним из важных шагов стал наем работников из старшего поколения и молодежи, что только начинает свой карьерный путь. Оператор мобильной связи Vodafone, например, реформировал свою программу для молодежи, предоставив возможность примерно 50 подросткам в 12 городах Украины получить свой первый опыт работы.

Один из самых ярких примеров изменений на рынке труда – активное вовлечение женщин в выполнение работ, которые традиционно занимали мужчины. Это особенно заметно в компаниях, таких как "Сильпо" и "Метинвест". В "Сильпо", например, женщины все чаще занимают должности грузчиков, обработчиков мяса, охранников и даже водителей грузовиков. В компании отмечают, что такие шаги помогают покрыть критическую нехватку рабочей силы и поддерживать непрерывность операций.

В области производства стали, которая всегда была ориентирована на мужчин, также растет доля женщин. В "Метинвесте" женщины составляют примерно 30-35% рабочей силы, а некоторые из них вовлечены даже в подземные работы. Эти изменения подчеркивают значимость женщин в обеспечении стабильной работы предприятий и экономики в условиях войны.

Особое внимание компании уделяют работе с ветеранами и молодежью. Группа "Метинвест", выигравшая номинацию "Лучшая программа по адаптации ветеранов" и вошедшая в пятерку "Лучших работодателей Украины 2024", ввела программу поддержки ветеранов еще во время мобилизации. Вернувшись в мирную жизнь, бывшие бойцы получают поддержку не только от компании, но и через специальные программы для их семей. Это немаловажная часть социальной политики компании, позволяющая сохранить кадры и обеспечить их интеграцию в гражданскую жизнь.

Кроме того, компании активно работают с профессиональными колледжами, привлекая молодых специалистов. Это не только помогает закрыть вакансии, но способствует формированию нового поколения профессионалов, готовых работать в сложных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе работодатели побили рекорд по количеству вакансий с начала полномасштабной российской агрессии. Больше работы украинцам предлагали в сфере обслуживания, на производстве и в розничной торговле.

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