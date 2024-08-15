В Украине стало больше работы для пенсионеров: как война изменила рынок труда

В 2024 году украинский рынок труда испытал значительный рост количества вакансий для ветеранов и пенсионеров, что отражает приспособление работодателей к дефициту кадров. Эти изменения свидетельствуют о росте инклюзивности рынка труда и привлечении специалистов с разным жизненным опытом.

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Об этом говорится в исследовании одной из платформ для поиска работы. Согласно информации, количество вакансий для ветеранов выросло почти в четыре раза: с 3229 в феврале 2022 года до 12334 в июне 2024 года.

Это рост на 82% за год, что значительно превышает общее увеличение рынка труда на 22%. Такие вакансии стали популярны не только из-за растущего спроса, но и из-за расширения предложений в разных регионах Украины.

В отчете за июнь 2024 года отмечался рост вакансий для пенсионеров на 6%. Это свидетельствует о том, что рынок труда становится более инклюзивным, предлагая работу людям с разным жизненным опытом. Регионы-лидеры по количеству вакансий для ветеранов включают:

Киевщину;

Львовскую;

Днепропетровск;

Одесская и Ивано-Франковская области.

Несмотря на общий рост количества вакансий, конкуренция на рынке труда остается высокой. По данным Work.ua, в июле 2024 года пользователи создали или обновили 330 522 резюме, что на 9% больше, чем в июне. Возросла также конкуренция за вакансии, вернувшись к уровню марта 2024 года.

Одной из новых тенденций в 2024 году стало появление вакансий в сфере бронирования. Количество таких вакансий выросло на 23% в июле, что свидетельствует о расширении рынка труда в новых отраслях. Также наблюдается рост предложений для специалистов со знанием английского языка (+5%) и для студентов и людей без опыта работы (+1%)

Как сообщал OBOZ.UA ранее, профессия учителя английского языка сегодня одна востребованная – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам более 30000 грн.

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