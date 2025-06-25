В Украине снизятся цены на популярные продукты: когда и сколько будут стоить

В Украине в июле 2025 года ожидается удешевление овощей, в частности помидоров, огурцов, картофеля и лука, а также постепенное снижение цен на молочную продукцию. Зато хлеб продолжит дорожать, а значительного удешевления фруктов и яиц не прогнозируется.

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Об этом рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. По словам эксперта, из-за неблагоприятной весны (заморозки, дожди, ветер) сезон овощей сдвинулся и удешевление, которое обычно ощущается уже в июне, в этом году начнется только в июле.

"Во второй декаде июля уже будет серьезное удешевление овощной группы – огурцов, помидоров, молодого картофеля, лука", – отмечает Пендзин. Впрочем, с фруктами ситуация другая, из-за плохого урожая косточковых (черешня, вишня, абрикосы) значительного удешевления не будет. В лучшем случае, появятся небольшие партии с юга страны, но цены останутся высокими.

Если говорить о ценах на яйца в Украине, то они остаются стабильными уже несколько месяцев – упаковка категории С1 стоит около 67,90-73,53 грн. Это связано с затратами на комбикорм, который составляет до 70% себестоимости, а его основа – кукуруза.

"Если кукуруза уродится хорошо – яйца подешевеют, если нет – с осени снова будет рост цен. Но в июле ожидаем определенное удешевление", – объясняет эксперт. Первые признаки этого тренда уже зафиксированы в мае – по данным Госстата, яйца начали дешеветь. Особенно, если фермеры активно начнут выводить свой продукт на рынок.

Молочная продукция в Украине продолжает оставаться стабильно дорогой, но с мая 2025 года цены начали плавно снижаться. Это связано с тем, что скот перешел на открытый летний выпас, а значит – уменьшились расходы на содержание и корм.

"В летний период цены на молочное традиционно идут вниз. В этом году ситуация не исключительная – снижение уже продолжается", – говорит Пендзин. Однако снижение не будет резким, твердые сыры, кисломолочная продукция и масло остаются в верхней ценовой границе даже летом.

В отличие от овощей или яиц, стоимость хлеба и булочных изделий стабильно растет – по 1,3122%ежемесячно. И это независимо от урожая. "Сейчас мы доедаем урожай 2024 года. Как только станет понятно, сколько собрали зерна в 2025-м, тогда и можно будет говорить о новой цене на хлеб. Но снижения в июле точно не будет", – предупреждает экономист.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активно дешевеет черешня – эту популярную летнюю ягоду продают уже по 140-200 грн/кг. На стоимость природного лакомства влияет и погода, и увеличение предложения.

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