В Украине резко обвалились цены на популярный летний продукт: сколько стоит теперь

В Украине активно дешевеет черешня – эту популярную летнюю ягоду продают уже по 140-200 грн/кг. На стоимость природного лакомства влияет и погода, и увеличение предложения.

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Как сообщили в EastFruit, в течение последней недели практически на всей территории Украины установилась прохладная дождливая погода – это значительным образом сказалось на качестве черешни. Из-за этого сейчас фермеры продают ягоду преимущественно среднего и низкого качества.

"На данный момент объемы предложения местной черешни продолжают постепенно увеличиваться, что оказывает давление на цены. Однако садоводы серьезно обеспокоены обильными осадками, которые, по их мнению, могут пагубно сказаться как на общих объемах нынешнего урожая сбора, так и на его качестве", – пояснили эксперты.

Отмечается, что черешня из украинских садовых хозяйств поступает в продажу по 140-200 грн/кг. Это в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели (9-15 июня), но все еще втрое выше, чем в это же время в прошлом году

Аналитики объясняют, что из-за дождливой погоды в основных регионах выращивания черешни качество ягоды сильно ухудшилось – из-за повышенной влажности ягода на деревьях трескается. Поэтому продать такой товар по высоким ценам практически нереально, и фермеры снижают цены, чтобы избавиться от такой продукции как можно быстрее.

"При этом, несмотря на ограниченное предложение данных косточковых на украинском рынке, спрос в этом сегменте остается невысоким", – резюмируют аналитики.

Цены на черешню в украинских супермаркетах

Собственный анализ OBOZ.UA показал, что по состоянию на 23 июня в крупнейших торговых сетях черешня стоит от 270 до 379 грн/кг, то есть в 2-2,5 раза больше отпускных фермерских цен. А именно:

"Сильпо" – 349,00 грн/кг;

"Фора" – 279,90 грн/кг;

Auchan – 379,00 грн/кг;

Novus – 269,00 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что длительное снижение цен на тепличные огурцы в Украине прекратилось. Впервые более чем за месяц стоимость этого овоща выросла, и довольно резко – на 13%, по сравнению с прошлой неделей (9-15 июня). Теперь производители отпускают их по цене до 50 грн за кг.

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