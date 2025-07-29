В Украине снизились цены на ряд популярных продуктов: сколько теперь стоят

В Украине стремительно дешевеют сезонные фрукты и овощи: цены на арбуз снизились до 10-17 грн/кг, голубику – до 150-230 грн/кг, а баклажаны подешевели на 20% за неделю. В то же время отдельные позиции, например свекла и морковь, наоборот выросли в цене до 10-20 грн/кг и 15-20 грн/кг соответственно, поэтому потребители должны внимательно следить за рыночной динамикой.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Сейчас в Украине наблюдается яркое ценовое пике на рынке ягод и бахчевых, которое связано прежде всего с ростом предложения.

Что подорожало?

Самый заметный рост за последнюю неделю показали свекла и морковь.

свекла сейчас стоит 10-20 грн/кг , тогда как неделю назад ее продавали по 8-12 грн/кг;

, тогда как неделю назад ее продавали по морковь подорожала с 13-20 грн/кг до 15-20 грн/кг. Несмотря на рост, спрос на морковь остается высоким – этот овощ остается лидером среди продаж в торговой группе.

Повышение цен зафиксировано и на томат, который сейчас стоит в пределах 35-70 грн/кг, а также на брокколи и пекинскую капусту. Несколько неожиданно подорожал чеснок, который на юге страны выращивается только в условиях искусственного орошения. На фоне увеличения урожая снижение цен зафиксировано на:

белокочанную капусту – от 17-25 грн/кг до 17-22 грн/кг;

огурцы – до 15-50 грн/кг (цены сильно варьируются в зависимости от сорта и региона);

сладкий перец – 50-120 грн/кг, что ниже прошлонедельных показателей;

баклажаны – подешевели с 40-50 грн/кг до 30-40 грн/кг;

цветную капусту – ее цена снизилась, хотя брокколи дорожает.

Активно растет количество предложений сахарной кукурузы, что способствует постепенному снижению цен. Наиболее динамичное снижение цен наблюдается среди ягод:

голубика подешевела до 150-230 грн/кг , тогда как неделю назад стоила 190-280 грн/кг;

подешевела до , тогда как неделю назад стоила малина – 130-180 грн/кг ;

– ; красная и черная смородина – 70-150 грн/кг и 130-190 грн/кг , соответственно;

– и , соответственно; садовая земляника, которая три недели подряд дорожала, на этой неделе тоже пошла вниз в цене.

Среди фруктов больше всего упали цены на арбуз, грушу, вишню и дыню. В то же время есть и исключения, черешня продолжает дорожать, сейчас ее продают уже по 180-260 грн/ кг (против 180-220 грн/кг неделю назад). Предложения фруктов для заморозки несколько сократились, однако спрос на них остается стабильно высоким.

Украинские потребители могут рассчитывать на более доступные цены на фрукты, ягоды и часть сезонных овощей. Падение цен обусловлено пиковым урожаем лета, а также усилением конкуренции между производителями и импортерами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно подешевел молодой картофель. Сейчас крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 25,76 грн/кг, что более чем на 22 грн ниже средней цены июня. В то же время в экспертной среде ожидают, что в 2025 году стоимость картофеля в Украине будет низкой.

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