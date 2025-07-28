В Украине обвалились цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине существенно подешевел молодой картофель. Ныне крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 24,72 грн/кг, что более чем на 23 грн ниже средней цены июня. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в 2025 году стоимость картофеля в Украине будет низкой.

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Как отметил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, на это повлияет, в частности, погода. Которая – "по крайней мере в центральной, западной, северной Украине" – по его словам, является идеальной для этого овоща.

"Ничего не растет – а картошка растет. Поэтому по не вижу проблем. ... Можем сделать вывод, что картофель в этом году, вероятно, будет дешевле", – рассказал Баштанник.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", 27 июля отдельные сети супермаркетов выставляли цены на молодой картофель на уровне 19,66-35,5 грн/кг. В частности:

Metro – 19,66 грн/кг.

Novus – 18,99 грн/кг.

Auchan – 35,5 грн/кг.

Цены на яйца будут расти

А вот яйца в Украине будут дорожать. Впрочем, раньше осени, по словам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ожидать существенного подорожания не стоит.

Дело в том, объяснил он, что 70% стоимости составляют расходы на комбикорм, в основе которого лежит кукуруза. А потому, по словам Пендзина, "надо подождать урожая: если кукуруза плохо уродит, то с осени яйца начнут дорожать".

В то же время, за год – с июня-2024 по июнь-2025 – стоимость яиц уже значительно увеличилась. По данным Госстата, они подорожали сразу на 59,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине значительно выросли объемы ввоза сыров из-за границы – прежде всего, из Европы. В частности, по итогам первых 6 месяцев 2025 года в страну было импортировано на 15% больше твердых и полужестких сыров, чем за этот же период 2024-го. При этом белых сыров было ввезено на 18% больше. А плавленых – на 7%.

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