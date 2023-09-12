В Украине снизились цены на несколько основных продуктов: сколько стоят и надолго ли это

В Украине цены на подсолнечное масло и муку синизились и остаются стабильными. Стоимость масла не будет расти в дальнейшем, потому что на ситуацию влияет немало факторов.

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Один из них – стоимость нефти, как бы странно это ни звучало, рассказала эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "Агро перспектива" Лариса Гук "Знай.ua". По оценкам ассоциации "Укрмаслопром", всякий раз, когда нефть дорожает на $10, стоимость масла растет на $30-50.

"Следует ли ожидать неприятных сюрпризов от подсолнечного масла? Скорее, нет, чем да. Но надо помнить, что не всегда высокий уровень предложения определяет цену на полке", – подчеркнула Гук.

Также эксперт отмечала удешевление муки. По ее словам, не стоит бояться существенного роста цены, однако отдельные мельницы уже испытывают трудности с закупкой качественной пшеницы, поэтому не исключают некоторого повышения стоимости продукта в скором времени.

"В аграрном сообществе говорят, что в отдельных регионах пшеницы 2-го и 3-го классов суммарно больше 10% не наберется. Низкое качество пшеницы существенно поддерживает цены. Дорогое сырье, сами понимаете, влечет и цены на готовый продукт. Особенно на печенье и другие кондитерские изделия", – подытожила она.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, цены на живец свиней убойных кондиций в Украине выросли в начале сентября. Средневзвешенный ценник по сравнению с предыдущей неделей поднялся на 4% – до 83,3 грн/кг.

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