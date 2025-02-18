В Украине переписали цены на яйца: как изменили стоимость десятка и сколько стоят в супермаркетах

В январе 2025 года цены на яйца в Украине снизились после праздничного периода, когда спрос резко упал, и сейчас они значительно ниже (44 грн/десяток), чем в ноябре-декабре 2024 года. Небольшой рост возможен, но стоимость уже не достигнет пиковых показателей конца прошлого года.

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Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в комментарии СМИ. Главной причиной удешевления яиц явилось традиционное снижение спроса после новогодних праздников.

В праздничный период спрос на продукты питания, в частности на яйца, стремительно растет, что дает производителям возможность поднимать цены. Однако после завершения праздничного сезона ажиотажный спрос падает, что естественно влияет и на снижение стоимости продукта.

Также важным фактором, существенно повлиявшим на рынок, стало расследование Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). По мнению экономиста Олега Пендзина, именно этот шаг "охладил" желание производителей бесконтрольно поднимать цены.

"Что будет дальше? Наверняка небольшой рост цен будет, но точно не будет такой ситуации, которая была в ноябре-декабре 2024 года", – отметил Пендзин.

На цены влияет и себестоимость продукции для производителей, а также затраты на корма, логистику и содержание птицы. Если в 2025 году будет наблюдаться дальнейший рост цен на энергоресурсы и корма, это может привести к постепенному удорожанию яиц.

Эксперт также прокомментировал ситуацию с возможным экспортом украинских яиц в США. По его словам, эти шутки нереалистичны, поскольку транспортировка продукции на такие большие расстояния делает ее неконкурентной по цене.

В то же время в Европе сейчас наблюдается сложная ситуация среди производителей, и Украина может столкнуться с возобновлением квотирования на аграрный экспорт. Это также может оказать определенное влияние на стоимость яиц на внутреннем рынке.

Цены на яйца в супермаркетах

По мониторингу OBOZ.UA, на 18 февраля небрендированные нефасованные яйца стоят в среднем 4,40 грн (44 грн/десяток). В отдельных сетях такие яйца можно купить по 4,6-5,1 грн. В частности, в:

Auchan – 4,40 грн/штука (44 грн/десяток);

Varus – 4,49 грн/штука (44,9 грн/десяток);

Сильпо – 4,06 грн/штука (40,6 грн/десяток);

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на огурцы в Украине выросли на 13% только за последнюю неделю и сейчас колеблются в пределах 90-130 грн/кг. Основные причины удорожания – сокращение поставок из Турции, нехватка украинских тепличных огурцов и сезонный фактор.

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