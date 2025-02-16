Цены на один из популярных для украинцев овощей подскочили сразу на 13%: сколько сейчас стоит килограмм

Цены на огурцы в Украине выросли на 13% только за последнюю неделю и сейчас колеблются в пределах 90-130 грн/кг. Основные причины удорожания – сокращение поставок из Турции, нехватка украинских тепличных огурцов и сезонный фактор. Снижение цен следует ожидать только в апреле, когда на рынке появится больше продукции из местных теплиц.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. Несмотря на то, что на рынок начинают поступать огурцы из украинских теплиц, цены остаются высокими. Основными причинами удорожания стали:

проблемы с импортом турецкой продукции;

Украинский рынок во многом зависит от импортных овощей из Турции, особенно в зимне-весенний период. Однако в этом году поставки нестабильны, что создает дефицит продукции. Нерегулярность поставок позволяет продавцам удерживать высокие цены, ведь конкуренция между импортерами слабее. Логистические трудности и удорожание перевозок влияют еще на цену турецких огурцов.

недостаточное предложение украинских тепличных огурцов;

Несмотря на рост поставок из местных тепличных хозяйств этого недостаточно для того, чтобы покрыть дефицит, возникший из-за проблем с импортом. Украинские тепличные комбинаты работают в малых объемах, ведь себестоимость производства очень высока. Из-за высокой стоимости энергоносителей тепличные хозяйства не могут нарастить производство, поэтому рынок долго будет зависеть от импорта.

сезонный фактор.

Сейчас зимний период, когда тепличные овощи традиционно дорожают из-за высокой себестоимости. Удорожание электроэнергии и топлива, необходимые для поддержания оптимальных условий в теплицах, закладывается в конечную стоимость продукции.

В феврале 2025 года цены на огурцы в среднем на 10% выше, чем в тот же период 2024 года. За последнюю неделю огурцы подорожали еще на 13%, что делает продукт менее доступным для потребителей.

Когда ждать снижения цен

Эксперты рынка считают, что значительного удешевления следует ожидать не раньше апреля, когда на рынок массово начнут поступать украинские тепличные огурцы. Цены начнут постепенно снижаться с конца марта, когда увеличится количество продукции местных хозяйств.

Наиболее ощутимое снижение стоимости произойдет в мае, когда рынок насытится украинскими овощами открытого грунта. Однако следует отметить, что если проблемы с импортом продолжатся, снижение цен может быть менее ощутимым, чем в предыдущие годы.

Цены на огурцы в супермаркетах

В сетях супермаркетов в Украине стоимость тепличных огурцов составляет от 113 до 125 грн/кг. Цены зависят от страны-производителя, сорта огурцов (краткоплодные стоят меньше гладких), региона, а также ценовой политики сети. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

АТБ – 119,89 грн/кг;

Varus – 139,90 грн/кг;

Сельпо – 111 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на этой неделе начали снижаться цены на импортные помидоры производства Турции. Стоимость упала за 7 дней на 14%. Причиной послужила слабая заинтересованность оптовых компаний и розничных сетей в закупке этой продукции.

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