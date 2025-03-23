В Украине "рухнули" цены на аренду 1-комнатных квартир: какая теперь стоимость

Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону удешевления. В целом, за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-31%. Больше всего в Полтаве – на 31%, до средних 9 000 грн.

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Также, сообщили на крупном профильном портале, значительно дешевле стало снимать квартиры в Ужгороде – здесь цены снизили на 10%. А кроме того:

во Львове – на 9%;

в Ривном, Виннице – 4%;

в Киеве – на 3%;

в Хмельницком – на 2%.

Где снимать квартиры стало дороже

Повысили же цены лишь в двух городах. В частности:

в Одессе аренда подорожала на 6%;

в Ивано-Франковске – на 3%.

В остальных городах, по данным аналитиков, стоимость аренды 1-комнатных квартир осталась на прежнем уровне.

Сколько стоит снять 1-комнатные квартиру в Украине

В целом, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по средним ценам от 4000 до 17 000 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем, 4 000 грн. Среди лидеров также:

Запорожье – в среднем, 5 000 грн;

Николаев – 5 400 грн.

Дороже всего – во Львове, в среднем 17 000 грн. А кроме того:

в Ужгороде – в среднем 16 800 грн;

Киеве – 16 500 грн;

Луцке – 14 000 грн.

В Украине массово подорожали 1-комнатные квартиры

А вот 1-комнатные квартиры, выставленные на продажу, за последние 6 месяцев преимущественно подорожали. Больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – сразу на 12%.

В целом цены на квартиры повысили в диапазоне от 2 до 12%. Кроме Житомира, значительное подорожание зафиксировано в таких городах:

Ривне, Ужгород – на 9%;

Черкассы – на 8%;

Одесса – на 7%.

Во Львове такие квартиры подорожали на 5%, в Днепре – на 4%.

В Харькове и Чернигове зафиксирован рост цен на 3%. А в Ивано-Франковске – на 2%.

Подешевело жилье, по данным аналитиков, лишь в двух городах: Тернополь – на 4%. Запорожье – на 3%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

В целом, законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.

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