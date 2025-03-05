В Украине резко выросло количество квартир на продажу: в каких областях наблюдается взлет в полтора раза

В Украине в трех областях количество квартир, продаваемых на вторичном рынке, в полтора раза возросло в Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях. При этом больше всего цены выросли в Волынской области (на 7%).

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По данным аналитического центра DIM.RIA, средняя стоимость, указываемая владельцами в предложениях о продаже однокомнатных квартир, в течение февраля выросла в большинстве областей. Существеннее всего – в Волынской области, на 7% ($51,5 тыс. за однокомнатную квартиру).

Волынская область стала также лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года (+31%), вторая ступень – в Черновицкой области (+29%), третья – в Закарпатской (+28%). Дороже всего по состоянию на конец февраля 2025 года стоит однокомнатная квартира в Киеве – в среднем около $90,2 тыс.

Стоимость недвижимости на вторичном рынке столицы колеблется в зависимости от района города. Однокомнатная квартира в Печерском районе стоит в среднем $133,6 тыс., в Деснянском – $46,2 тыс. Средние по стоимости районы – Соломенский, Подольский и Святошинский.

По сравнению с январем 2025 г. интерес пользователей к поиску вторичного жилья возрос в нескольких восточных и южных областях и снизился в остальных регионах. В столице в течение февраля количество поисковых запросов по покупке жилья оставалось стабильным, а в области – снизилось на 4%.

Если сравнивать количество предложений, опубликованных на маркетплейсе DIM.RIA в феврале, и количество отзывов, зафиксированное в этом же месяце, наибольший разрыв между предложением и спросом демонстрируют Тернопольская, Винницкая и Черновицкая области. Там интерес к предложениям по продаже вторичной недвижимости превышает количество новых объявлений в 16-17 раз. Киев демонстрирует наиболее сбалансированную ситуацию: отзывов за месяц примерно втрое больше, чем добавленных объявлений.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Украине налог на недвижимость в 2025 году придется заплатить всем владельцам большой недвижимости. "Большая" в понимании Налогового кодекса – это квартира от 60 квадратов и дом от 120 квадратов. Если есть и квартира, и дом, то эти две цифры суммируются (то есть большой будет считаться площадь от 180 квадратов).

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