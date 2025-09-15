В Украине резко вырастут цены на продукты: что больше всего подорожает с октября

С середины октября в Украине ожидается существенное подорожание продуктов. Больше всего вырастет цена на подсолнечное масло — примерно на 40%, также поднимутся цены на мясо, молочные продукты и овощи. В то же время картофель останется стабильной, но дефицит хранилищ и сезонность могут изменить ситуацию уже весной.

Об этом сообщает нардеп Соломчук Дмитрий ("Слуга народа") в комментарии СМИ. По его словам, рост стоимости коснется практически всех категорий продуктов – от масла и овощей до мяса и молочной продукции.

Нардеп прогнозирует, что подсолнечное масло подорожает минимум на 40%. "Это огромная цифра. Это продукт, который должен быть у каждого дома, это составляющая потребительской корзины, и его покупают не только состоятельные люди, а буквально все", – подчеркнул Соломчук.

Причинами резкого роста цены является подорожание сырья, мировые тенденции на биржах и общая инфляционная волна, накрывшая аграрный сектор. Картофель, по словам нардепа, останется относительно стабильной в цене. Однако хранение урожая — вопрос открытый.

"Посмотрим, как он сохранится в картофелехранилищах. Если будет нехватка – цены пойдут вверх", – отметил он. Относительно других овощей ситуация менее оптимистична, собственные запасы быстро иссякнут, а весной рынок заполонит импорт. Это означает существенный рост цен на капусту, морковь, лук и другие базовые продукты.

Мировые цены на зерновые, сою, кукурузу и подсолнечник непосредственно влияют на себестоимость производства мясной и молочной продукции. И здесь украинцам стоит готовиться только к подорожанию.

"Точно удешевление нельзя прогнозировать. Зарплаты в сфере выросли до уровня Чехии или Словакии, электроэнергия дорогая, а дефицит квалифицированных работников только добавляет расходов производителям", – объясняет Соломчук. Главными факторами подорожания нардеп называет:

полномасштабную войну, которая нарушила логистику и рынки;

подорожание электроэнергии;

рост зарплат из-за нехватки рабочей силы;

увеличение себестоимости продукции из-за мировых биржевых тенденций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, яблоки в Украине больше никогда не будут стоить 5 грн за килограмм. Причина не только в инфляции, но и в увеличении экспорта этого фрукта. На внутреннем рынке в удачный сезон цены будут колебаться в диапазоне 30-40 грн/г.

