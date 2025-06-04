Заплатят миллиарды гривен: 22 банкам Украины резко доначислили налоги

В Украине 22 банкам доначислили 11,78 млрд грн налога на прибыль за 2024 год – это обязательный платеж с части заработанного банками дохода, который платят в госбюджет. Только Ощадбанк после корректировки отдаст более 10,6 млрд грн, а Укрэксимбанк – более 3 млрд грн.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Национальный банк Украины обнародовал обновленную версию балансовых отчетов банков за 2024 год и цифры, мягко говоря, удивили.

Общая прибыль осталась почти неизменной, а вот налог к уплате вырос на 15%, превысив 95,9 млрд грн. Причиной являются изменения в налоговом законодательстве. Банки больше не могут уменьшать финрезультат на убытки прошлых лет, а ставка налога на прибыль выросла с 25% до 50%. Налоговый август наступил уже в мае.

Совокупная прибыль украинских банков до налогообложения за 2024 год составила 186,8 млрд грн. Но после новых налоговых правил на руках у финансовых учреждений осталось лишь 90,9 млрд грн – минус 12,8 млрд грн или 12%. То есть больше половины прибыли съедено налогами.

Интересно, что в 2022 году доля налога составляла 25%, в 2023 – 48%, а в 2024 уже 51%. Больше всего потерял Ощадбанк. Ему доначислили налога на 6,36 млрд грн, а общая сумма после корректировки составила 10,66 млрд грн, то есть в 2,5 раза больше, чем предварительно.

Укрэксимбанк вообще увидел рост в 15 раз, налог вырос с 0,2 до 3,14 млрд грн. Сенс Банк, который еще недавно был Альфа-Банком, побил все рекорды, увеличение налога произошло в 58 раз, до 1,98 млрд грн. Для сравнения, это почти как бюджет небольшого областного центра.

Единственный госбанк, который немного вздохнул с облегчением – Укргазбанк, этому налог наоборот уменьшили на 455 млн грн. А-Банк должен уплатить на 541 млн грн больше, Банк Південний – +308 млн грн, МТБ – +225 млн грн.

Украинский банк реконструкции и развития пережил настоящий шок, его налог вырос в 84 раза, с 247 тысяч до 20,76 млн грн. А вот банки с иностранным капиталом прошли этот шторм почти сухими, общее доначисление составляет лишь 118,57 млн грн.

В основе таких изменений лежит Закон №4015-IX, вступивший в силу в 2024 году. Он лишил банки права учитывать убытки прошлых лет и поднял ставку налога на прибыль до 50%. Новые правила сразу почувствовали 22 банка – им доначислили налогов на общую сумму 12,7 млрд грн. У 12 банков, наоборот, налог уменьшился на 513,4 млн грн, но 89% этого уменьшения пришлось только на один банк – Укргазбанк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, В России обострился конфликт между правительством и Центробанком из-за рекордной учетной ставки в 21%, которая сдерживает экономику и блокирует инвестиции в гражданский сектор. Кремль, на фоне падения доходов и роста дефицита бюджета, давит на Эльвиру Набиуллину (глава Центробанка) с требованием снизить ставку уже в июне, чтобы "влить деньги" в экономику и избежать рецессии.

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