В Украине резко ускорилось подорожание еды: на что цены росли быстрее всего

В Украине существенно ускорилось подорожание продуктов – в октябре рост цен составил 10,5% год к году против 7,1% в сентябре. В частности, быстрее дорожали овощи борщового набора и большинство фруктов. Выше, чем в прошлом году, оставались цены на помидоры и огурцы, хотя в октябре темпы их удорожания замедлились.

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Об этом сообщили в Национальном банке. Там объяснили: жаркая погода без дождей летом и в начале осени сказалась на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах ряда овощей и фруктов – "что отразилось на их предложении".

"Увеличение стоимости сырья, кормов и производственных затрат, в том числе на энергию, повлияло на цены на муку, крупы, молоко и мясо. Эти же факторы, вероятно, повлияли и на то, что удешевление яиц в годовом исчислении существенно замедлилось", – рассказали в регуляторе.

В целом же, отметили там, в октябре потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,7% – с 8,6% в сентябре. При этом фактические темпы роста цен "ожидаемо ускорились, однако превысили траекторию прогноза".

"Одним из основных факторов отклонения от траектории прогноза стало более быстрое ускорение продовольственной инфляции в результате более существенного, чем ожидалось, влияния неблагоприятных погодных условий на сельхозкультуры и, соответственно, меньшего предложения продуктов питания. Несколько быстрее, чем ожидалось, росли и административно регулируемые цены и цены на топливо", – резюмировали в НБУ.

Тарифы на коммуналку существенно переписали



Также в Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с октября 2023-го по октябрь 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне. Как сообщили в Госстате, кроме электроэнергии, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 10,2%;

уборка мусора – на 5,7%;

содержание и ремонт жилья – на 4,8%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, после завершения текущего отопительного сезона (обычно заканчивается 15 апреля) в Украине могут повысить цены на газ. Среди причин же предполагаемого роста расценок – необходимость развивать собственную добывающую промышленность, а также поддерживать уже действующую инфраструктуру в надлежащем состоянии.

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