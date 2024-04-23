В Украине резко упала цена на один из ключевых овощей: какая стоимость

В Украине дешевеет морковь. Закупочные цены, по которым фермеры продают собственную продукцию, снижаются до 8-10 гривен за килограмм, оближаясь до уровня 2020 года. Соответственно, в скором времени украинцы могут увидеть снижение цен на овощ и в супермаркетах.

Об удешевлении сообщают аналитики EastFruit. Отмечается, что предложение моркови растет в этом сезоне, что может привести к дальнейшему снижению цен.

Теперь цены на этот овощ колеблются в диапазоне от 8 до 10 гривен за килограмм, что эквивалентно около 20 центам США по текущему обменному курсу. Это почти достижение уровня цен за 2020 год, когда цены на морковь составляли всего 17 центов США за килограмм.

Эксперты отметили, что не все производители могут хранить морковь до мая, поскольку этот овощ традиционно считается одним из самых сложных для продолжительного хранения. Поэтому цены на морковь обычно растут в конце апреля – начале мая. Обычно к концу мая цены стабилизируются или снижаются с появлением на рынке нового урожая ранней моркови.

Однако в этом сезоне предложение моркови растет, и участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен, как это было в 2020 году. Пока неизвестно, как фермерам удалось возобновить выращивание ранних овощей на деоккупированных южных регионах Украины. От этого будет зависеть перспектива возобновления цен в мае.

Сколько морковь стоит в супермаркетах

Цены на морковь в некоторых супермаркетах уже начинают снижаться, в среднем они продают морковь по 10,7 грн/кг. В частности:

Varus – 12,90 грн/кг

АТБ – 9,89 грн/кг

Сельпо – 11,10 грн/кг

Фора – 9,90 грн/кг

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стали продавать тепличные помидоры местного производства. Первые партии предлагают к продаже по 120-140 грн/кг, что в среднем на 67% выше, чем первые партии этой продукции в прошлом году.

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