Украинцам продают отечественные помидоры почти в 2 раза дороже чем турецкие: что происходит на рынке

В Украине стали продавать тепличные помидоры местного производства. Первые партии предлагают к продаже по 120-140 грн/кг, что в среднем на 67% выше, чем первые партии этой продукции в прошлом году. А также значительно дороже чем турецкие томаты – их продают по 70-80 грн/кг. Причиной этого может быть то, что пока отечественного продукта собрано мало, а после того, как комбинаты нарастят объемы отгрузки, цены, вероятно, пойдут вниз.

О ценовой ситуации сообщают аналитики EastFruit. Отмечается:

в 2023 году первые партии томата украинские тепличные комбинаты отгрузили на рынок в среднем на полторы недели позже, чем в текущем сезоне;

на сегодняшний день сборы украинских тепличных помидоров "остаются малообъемными ввиду неблагоприятных погодных условий";

первые крупные партии томата комбинаты смогут отгружать не раньше начала мая.

"На текущей неделе на рынок Украины поступили первые партии тепличного томата из местных комбинатов. Первые партии тепличного томата украинские комбинаты на данный момент предлагают к продаже по 120-140 грн/кг. Также на украинском рынке присутствует и импортный томат производства Турция. Цены на импортную продукцию озвучиваются в диапазоне 70-80 грн/кг", – говорится в сообщении.

В супермаркетах помидоры подорожали

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети супермаркетов продают красные помидоры в среднем по 106,08 грн/кг. Что более чем на 5 грн превышает среднюю стоимость в марте.

В целом они продают овощ по 89,8-109,9 грн/кг. В частности:

Auchan – 89,8 грн/кг;

Metro – 124,7 грн/кг;

ЕкоМаркет – 109,9 грн/кг;

Megamarket – 99,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.

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