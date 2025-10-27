В Украине резко упала стоимость самого доступного фрукта: сколько теперь стоит

Цены на популярные сорта яблок в Украине за первую неделю октября упали почти на 50%, до 20-35 грн/кг, что является вполне естественной сезонной тенденцией. Садоводы получают справедливую цену, а рынок стабилизируется после периода дефицита.

Об этом сообщает Agro Times. Аналитики называют такую динамику естественной для этого сезона. Они объясняют, что беспрецедентно высокие цены наблюдались в конце прошлого сезона, когда запасы яблок на рынке исчерпались до начала нового сбора урожая.

Теперь, когда новый урожай начал поступать на рынок, происходит ожидаемая корректировка цен. "В принципе, я думаю, что нынешняя цена 20-35 грн за килограмм является вполне справедливой, рабочей и достаточно привлекательной для садовода. Она даже выше, чем могла бы быть в рамках нынешнего рынка", – отметил Владимир Гуржий, руководитель компании USPA Fruit.

Рынок яблок последние два сезона демонстрирует явные колебания. Как только яблоки появляются на прилавках после длительного дефицита, их цена обычно снижается. Нынешнее падение цен на 50% лишь подтверждает эту закономерность.

Для сравнения, на экспорт яблоки сегодня стоят 30-35 грн/кг. Эта цена фактически может совпадать с внутренним рынком при условии надлежащего качества продукции. То есть высокие цены на внутреннем рынке связаны не со спекуляцией, а с сезонной ситуацией и ограниченным предложением в период между урожаями.

Эксперты подчеркивают, что рыночные перекосы происходят системно, когда предложение ограничено, цена растет, а с появлением нового урожая – стабилизируется. Именно так происходит в течение последних двух сезонов. Снижение цен на яблоки не является критическим для производителей.

Наоборот, нынешняя цена позволяет садоводам получить справедливое вознаграждение за свою продукцию. Рынок реагирует естественно, ведь потребители получают более доступные цены, а производители – стабильный спрос.

Цены на яблоки в супермаркетах

Согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 27 октября крупные сети супермаркетов предлагают покупателям украинские яблоки в среднем по 38,33 грн/кг. В отдельных сетях цены колеблются в диапазоне 33,9 до 49,9 грн/кг:

"Сильпо" – 69,50 грн/кг;

"Фора" – 39,90 грн/кг;

"Varus" – 55,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подешевел картофель. Сейчас крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 15,1 грн/кг, что более чем на 1 грн ниже средней цены сентября. В то же время в экспертной среде ожидают, что в будущем стоимость овоща продолжит расти.

