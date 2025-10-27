В Украине заметно переписали цены на картофель: сколько стоит килограмм

В Украине заметно подешевел картофель. Ныне крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 15,1 грн/кг, что более чем на 1 грн ниже средней цены сентября. В то же время в экспертной среде ожидают, что в дальнейшем стоимость овоща продолжит расти.

Видео дня

В частности, по данным "Минфина", отдельные сети супермаркетов выставили цены на картофель на уровне 15,3-18,9 грн/кг. В частности:

Auchan – 15,3 грн/кг.

Megamarket – 18,9 грн/кг.

Прогноз цен на картофель в Украине

В то же время, по словам исполнительного директора Ассоциации производителей картофеля Ольги Самойличенко, в ближайшие месяцы украинцам следует ожидать роста стоимости овоща. Ведь с наступлением "настоящих" холодов может образоваться определенный дефицит продукта.

"Пока не наступят холода, цена будет держаться, такая, как сейчас. А потом, когда станет холодно, то, вероятно, будет дефицит", – рассказала Самойличенко.

Дело в том, что с наступлением морозов мелкие фермеры и домохозяйства, которые не имеют условий для длительного хранения, вероятно, сократят предложение. Кроме того, часть запасов может потеряться из-за переохлаждения. Что, естественно, подтолкнет цены вверх.

Впрочем, подчеркнула Самойличенко, существенного подорожания не произойдет. Ведь:

Несмотря на то, что украинцы "лучше покупают украинскую" продукцию, чем импортную, заграничный картофель стоит дешевле.

Соответственно, европейские цены сдерживают рост на внутреннем рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине значительно выросли объемы ввоза сыров из Европы. По оценкам аналитиков,в сентябре доля импортного сыра на местном рынке рекордно выросла – до показателей допандемийного периода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!