В Украине подорожали важные продукты: сколько стоят и почему цены пошли вверх

Цены на молочные продукты в Украине существенно выросли из-за уменьшения производства молока и проблем с электроснабжением. Молоко пастеризованное стоит до 49,86 грн/кг, кефир – до 87,20 грн/кг, а сметана – до 190,57 грн /кг, что делает молочные изделия менее доступными для потребителей.

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Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. Длительные отключения электроэнергии, вызванные российскими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре, приводят к перебоям в работе систем вентиляции и охлаждения на фермах.

Это негативно влияет на продуктивность коров, подвергающихся тепловым ударам, что, в свою очередь, уменьшает объемы производства молока. В результате уменьшения производства молока молокоперерабатывающие предприятия испытали значительный дефицит сырья.

Это привело к росту закупочных цен, что повлияло на стоимость готовой молочной продукции на полках супермаркетов. По данным Кухалейшвили, цены на большинство молочных продуктов, включая молоко, кефир, сметану и сыры, выросли на 15-20%.

Также долговременные блекауты в Украине приводят к отключению холодильного оборудования, что чревато порчей готовой молочной продукции. Мощности дизельных генераторов, используемых в качестве альтернативного источника энергии, не всегда достаточны для поддержания необходимого температурного режима в крупных супермаркетах. Как следствие, молочные изделия портятся, что приводит к дополнительным потерям для производителей и повышению цен на продукты.

Кроме того, использование дизельных генераторов значительно увеличивает производственные затраты, что также влияет на конечную цену молочных продуктов. По оценкам экспертов, цены на отдельные виды молочных продуктов выросли на 3-5% только за последний месяц из-за дополнительных затрат на электроэнергию и логистику.

Цены на молочные продукты в украинских супермаркетах.

Цены на разные виды молочных продуктов выросли по-разному в зависимости от конкретных факторов. Стоимость в крупнейших супермаркетах страны такова:

молоко пастеризованное жирностью 2,5% : в среднем стоит 49,10 грн за кг. Дешевое молоко под брендом "Кагма" в пленке стоит 33,00 грн за кг в супермаркетах АТБ. Самое дорогое молоко бренда "Злагода" в бутылках стоит 49,86 грн за кг в сети Сильпо.;

: в среднем стоит 49,10 грн за кг. Дешевое молоко под брендом "Кагма" в пленке стоит 33,00 грн за кг в супермаркетах АТБ. Самое дорогое молоко бренда "Злагода" в бутылках стоит 49,86 грн за кг в сети Сильпо.; кефир жирностью 2,5% : в среднем стоит 56,29 грн за кг. Самый дешевый кефир в пленке стоит 39,99 грн/кг в супермаркетах Фора. Самый дорогой кефир производства "Молокия" в бутылках продается за 87,20 грн/кг в сети Метро.;

: в среднем стоит 56,29 грн за кг. Самый дешевый кефир в пленке стоит 39,99 грн/кг в супермаркетах Фора. Самый дорогой кефир производства "Молокия" в бутылках продается за 87,20 грн/кг в сети Метро.; сметана жирностью 15%: в среднем стоит 133,93 грн за кг. Самая дешевая сметана лейбла Good Milk в пленке стоит 78,75 грн за кг в Эко Маркете. Самая дорогая сметана в стаканах бренда "Ферма" стоит 190,57 грн/кг в сети Ашан;

йогурт питьевой : в среднем стоит 93,67 грн за кг. Самый дешевый питьевой йогурт "РадиМо" стоит 57,25 грн за кг в супермаркетах Novus. Самый дорогой йогурт "Чудо" в пластиковых бутылках стоит 119,78 грн/кг в Сильпо;

: в среднем стоит 93,67 грн за кг. Самый дешевый питьевой йогурт "РадиМо" стоит 57,25 грн за кг в супермаркетах Novus. Самый дорогой йогурт "Чудо" в пластиковых бутылках стоит 119,78 грн/кг в Сильпо; сыр кисломолочный жирностью 9% : в среднем стоит 224,50 грн за кг. Самый дешевый кисломолочный сыр под лейблом "Ашан" стоит 169,5 грн/кг в соответствующей сети супермаркетов. Самый дорогой сыр бренда "Президент" стоит 322,68 грн/кг в Good Wine;

: в среднем стоит 224,50 грн за кг. Самый дешевый кисломолочный сыр под лейблом "Ашан" стоит 169,5 грн/кг в соответствующей сети супермаркетов. Самый дорогой сыр бренда "Президент" стоит 322,68 грн/кг в Good Wine; сливочное масло жирностью от 72,5 до 73% : в среднем стоит 436,25 грн за кг. Самое дешевое масло лейбла Novus жирностью 73% стоит 299,95 грн/кг в соответствующей сети. Самое дорогое масло "Клуб Сыра" 73% продается за 571,33 грн за кг в Сильпо;

: в среднем стоит 436,25 грн за кг. Самое дешевое масло лейбла Novus жирностью 73% стоит 299,95 грн/кг в соответствующей сети. Самое дорогое масло "Клуб Сыра" 73% продается за 571,33 грн за кг в Сильпо; сыр Украинский жирностью 50%: в среднем стоит 462,80 грн за кг. Самый дешевый сыр "Украинский жесткий весовой" стоит 289,90 грн за кг в АТБ. Самый дорогой сыр бренда "Organic Milk" продается за 671,54 грн/кг в Good Wine;

сыр Голландский жирностью 45% : в среднем стоит 455,28 грн за кг. Самый дешевый сыр бренда "Кременецкие молочные изделия" стоит 289,00 грн/кг в супермаркетах Fozzy. Самый дорогой сыр в компании "Звенигора" продается за 624,42 грн/кг в Сильпо;

: в среднем стоит 455,28 грн за кг. Самый дешевый сыр бренда "Кременецкие молочные изделия" стоит 289,00 грн/кг в супермаркетах Fozzy. Самый дорогой сыр в компании "Звенигора" продается за 624,42 грн/кг в Сильпо; сыр Гауда жирностью 45% : в среднем стоит 449,06 грн за кг. Самый дешевый сыр Гауда производства "Кременец" стоит 221,8 грн/кг в АТБ. Самая дорогая Гауда под лейблом "Ашан" стоит 677,59 грн/кг в супермаркетах Ашан.

: в среднем стоит 449,06 грн за кг. Самый дешевый сыр Гауда производства "Кременец" стоит 221,8 грн/кг в АТБ. Самая дорогая Гауда под лейблом "Ашан" стоит 677,59 грн/кг в супермаркетах Ашан. моцарелла жирностью 45%: в среднем стоит 448,38 грн за кг. Самая дешевая Моцарелла бренда Lemberg Cheese стоит 299,90 грн за кг в Сильпо. Самая дорогая Моцарелла под лейблом "Ашан" стоит 844,66 грн/кг в супермаркетах Ашан.

Аналитики предупреждают, что дальнейший рост цен на молочные продукты может привести к сокращению их потребления на внутреннем рынке, особенно осенью. Высокие цены могут сделать молочные изделия менее доступными для широких слоев населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нынешнее лето в Украине отметилось доступными ценами на продукты: арбузы стартовали от 9 грн/кг, баклажаны стоили 15-20 грн/кг, а томаты – 25-30 грн/кг. Однако приближение осени вызывает беспокойство из-за возможных перебоев с электричеством и роста цен на топливо, хлеб, кофе и шоколад.

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