В Украине резко подорожал популярный продукт: сколько теперь стоит
В Украине ощутимо подорожала белокочанная капуста. Ныне производители отгружают ее по 25-35 грн/кг, что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели (9-13 декабря). Причина – ограниченное предложение. Соответственно, уже в скором времени овощ может подорожать и в супермаркетах.
О росте стоимости капусты рассказали аналитики EastFruit. Там отметили: ограниченность ее предложения на рынке стало результатом того, что многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами – так как не исключают, что в ближайшие недели цены на данную продукцию продолжат расти.
"В то же время оптовые компании проявляют весьма высокую заинтересованность в закупке капусты. И готовы повышать закупочные цены", – говорится в материале.
Сколько стоит капуста в супермаркетах
В то же время, по данным "Минфина", украинские супермаркеты продают морковь в среднем по 39,66 грн/кг. Что более чем на 8 грн превышает среднюю стоимость ноября.
В целом, крупные сети продают овощ по 34,8-52,66 грн/кг. В частности:
- Novus – 36,29 грн;
- Metro – 34,8 грн;
- Auchan – 34,9 грн;
- Megamarket – 52,66 грн.
Цены на морковь выросли
Подорожала в Украине и морковь. В конце текущей недели производители продают ее по 20-28 грн/кг, что на 11% выше, чем в конце прошлой недели (9-15 декабря). Причина – заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.
"С конца прошлой недели морковь в Украине подорожала в среднем на 11%. Сегодня производители готовы отгружать данную продукцию по цене 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 кг) в зависимости от качества, региона и других условий сделки", – сообщили эксперты.
При этом подчеркивается: по словам ключевых игроков рынка, росту цен способствует заметное повышение торговой активности. В то же время большинство хозяйств:
- приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен;
- заложили основной объем урожая на хранение.
"К реализации они предлагают только излишки. В результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено", – рассказали аналитики.
Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине будут дешеветь куриные яйца. Причина – потепление. Дело в том, что при благоприятных условиях на рынок поставляется значительное количество продукции от домохозяйств – что влияет на ее цену.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!