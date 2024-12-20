В Украине резко подорожал популярный продукт: сколько теперь стоит

В Украине ощутимо подорожала белокочанная капуста. Ныне производители отгружают ее по 25-35 грн/кг, что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели (9-13 декабря). Причина – ограниченное предложение. Соответственно, уже в скором времени овощ может подорожать и в супермаркетах.

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О росте стоимости капусты рассказали аналитики EastFruit. Там отметили: ограниченность ее предложения на рынке стало результатом того, что многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами – так как не исключают, что в ближайшие недели цены на данную продукцию продолжат расти.

"В то же время оптовые компании проявляют весьма высокую заинтересованность в закупке капусты. И готовы повышать закупочные цены", – говорится в материале.

Сколько стоит капуста в супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", украинские супермаркеты продают морковь в среднем по 39,66 грн/кг. Что более чем на 8 грн превышает среднюю стоимость ноября.

В целом, крупные сети продают овощ по 34,8-52,66 грн/кг. В частности:

Novus – 36,29 грн;

Metro – 34,8 грн;

Auchan – 34,9 грн;

Megamarket – 52,66 грн.

Цены на морковь выросли

Подорожала в Украине и морковь. В конце текущей недели производители продают ее по 20-28 грн/кг, что на 11% выше, чем в конце прошлой недели (9-15 декабря). Причина – заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.

"С конца прошлой недели морковь в Украине подорожала в среднем на 11%. Сегодня производители готовы отгружать данную продукцию по цене 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 кг) в зависимости от качества, региона и других условий сделки", – сообщили эксперты.

При этом подчеркивается: по словам ключевых игроков рынка, росту цен способствует заметное повышение торговой активности. В то же время большинство хозяйств:

приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен;

заложили основной объем урожая на хранение.

"К реализации они предлагают только излишки. В результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине будут дешеветь куриные яйца. Причина – потепление. Дело в том, что при благоприятных условиях на рынок поставляется значительное количество продукции от домохозяйств – что влияет на ее цену.

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