В Украине резко переписали цены на популярный продукт: как выросли цены
В Украине ощутимо подорожала морковь. В настоящее время производители продают ее по цене 20-28 грн/кг, что на 11% выше, чем в конце прошлой недели (9-15 декабря). Причина – заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.
Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: темпы торговли в данном сегменте в последние две недели также продолжают расти.
"С конца прошлой недели морковь в Украине подорожала в среднем на 11%. Сегодня производители готовы отгружать данную продукцию по цене 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 кг) в зависимости от качества, региона и других условий сделки", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: по словам ключевых игроков рынка, росту цен способствует заметное повышение торговой активности. В то же время большинство хозяйств:
- приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен;
- заложили основной объем урожая на хранение.
"К реализации они предлагают только излишки. В результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено", – рассказали аналитики.
Сколько стоит морковь в супермаркетах
В то же время, по данным "Минфина", украинские супермаркеты продают морковь в среднем по 30,03 грн/кг. Что немногим превышает среднюю цену ноября (29,83 грн). Впрочем, не исключено, что из-за существенного роста отпускных цен стоимость продукта в них вскоре вырастет более заметно.
Пока же крупные сети продают овощ по 25,9-38,3 грн/кг. В частности:
- Metro – 25,9 грн/кг;
- Auchan – 25,9 грн/кг;
- Megamarket – 38,3 грн/кг.
Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине будут дешеветь куриные яйца. Причина – потепление. Дело в том, что при благоприятных условиях на рынок поставляется значительное количество продукции от домохозяйств – что влияет на ее цену.
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