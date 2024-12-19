В Украине резко переписали цены на популярный продукт: как выросли цены

В Украине ощутимо подорожала морковь. В настоящее время производители продают ее по цене 20-28 грн/кг, что на 11% выше, чем в конце прошлой недели (9-15 декабря). Причина – заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: темпы торговли в данном сегменте в последние две недели также продолжают расти.

"С конца прошлой недели морковь в Украине подорожала в среднем на 11%. Сегодня производители готовы отгружать данную продукцию по цене 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 кг) в зависимости от качества, региона и других условий сделки", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам ключевых игроков рынка, росту цен способствует заметное повышение торговой активности. В то же время большинство хозяйств:

приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен;

заложили основной объем урожая на хранение.

"К реализации они предлагают только излишки. В результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено", – рассказали аналитики.

Сколько стоит морковь в супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", украинские супермаркеты продают морковь в среднем по 30,03 грн/кг. Что немногим превышает среднюю цену ноября (29,83 грн). Впрочем, не исключено, что из-за существенного роста отпускных цен стоимость продукта в них вскоре вырастет более заметно.

Пока же крупные сети продают овощ по 25,9-38,3 грн/кг. В частности:

Metro – 25,9 грн/кг;

Auchan – 25,9 грн/кг;

Megamarket – 38,3 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине будут дешеветь куриные яйца. Причина – потепление. Дело в том, что при благоприятных условиях на рынок поставляется значительное количество продукции от домохозяйств – что влияет на ее цену.

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