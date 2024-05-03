В Украине резко подорожал один из популярных овощей: как и почему изменилась цена

В Украине после продолжительного периода стагнации начали расти отпускные цены на прошлогодний лук. Фермеры предлагают лук в пределах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Отмечается, что рост цен в этом сегменте, по мнению игроков рынка, связан с заметным сокращением предложения в условиях сезонного истощения запаса лука в украинских хозяйствах. При этом торговая активность на рынке лука несколько ускорилась, что также способствует росту цен.

Так, по состоянию на 1 мая фермеры предлагают лук в пределах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой недели. "В то же время они признаются, что существенно повысить цены им пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольны качеством лука", – отмечают аналитики.

Пока лук в Украине все стоит в среднем на 64% дешевле, чем в начале мая прошлого года. При этом производители не уверены, что им удастся и дальше повышать цены на эту продукцию, поскольку качество лука в хранилищах стремительно ухудшается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стоимость пасхального стола в 2024 году выросла по меньшей мере на 15%. При этом некоторые продукты подорожали более чем на 30% (творог). Если покупать продукты в супермаркетах, то это выгодно делать сразу в нескольких сетях, отслеживая акционные предложения.

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