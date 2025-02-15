В Украине резко пересчитали цены на важный продукт: сколько теперь стоит 

В Украине на текущей неделе начали снижаться цены на импортные помидоры производства Турции. Стоимость упала за семь дней на 14%. Причиной послужила слабая заинтересованность оптовых компаний и розничных сетей в закупках данной продукции.

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Об этом говорится в публикации EastFruit. Украинские импортеры предлагают турецкий томат к продаже по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом предложение импортной продукции достаточно объемное, тогда как спрос на нее весьма сдержанный. В результате, на складах компаний скапливаются значительные объемы нереализованной продукции, ввиду чего продавцы готовы уступать в цене.

Цены в АТБ

Томаты тепличные в АТБ продаются по цене 85,89 грн за кг

Цены в Ашане

Томаты тепличные в Ашане продаются по цене 87,5 грн за кг

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подешевел картофель. В настоящее время производители продают его по 18-28 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле.

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