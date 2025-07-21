В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине существенно подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с июня-2024 по июнь-2025 – их стоимость увеличилась сразу на 59,2%.

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Вместе с тем, в месячном же разрезе, по данным Госстата, яйца подешевели. Снижение цены составило 1,1%.

В то же время, по мониторингу OBOZ.UA, с середины июня до 20 июля 2025 года цена на нефасованные яйца (категории С1) выросла – на 0,31 грн/штука (3,1 грн/десяток). Так, в крупных сетях супермаркетов небрендированные яйца, продаваемые поштучно, стоили 5,07 грн/штука (50,7 грн/десяток).

При этом в отдельных сетях их можно было купить по 4,8-5,7 грн. В частности, в:

Auchan – 4,8 грн/шт. (48 грн/десяток);

Novus – 4,89 грн/шт. (48,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,89 грн/шт. (48,9 грн/десяток).

А вот стоимость фасованных (брендированных) яиц снизилась – хотя и практически незаметно. В частности, десяток марки "Ясенсвит", по данным "Минфина", продавали дают в среднем по 73,53 грн, что на 14 коп. ниже средней цены июня.

В целом, крупные сети супермаркетов выставили цены на уровне 70,99-78,2 грн/десяток.

Auchan – 71,4 грн/десяток.

Novus – 70,99 грн/десяток.

Megamarket – 78,2 грн/десяток.

Цены на яйца будут расти

В то же время, в экспертной среде считают, что стоимость цены на яйца в Украине продолжат расти. Впрочем, раньше осени, по словам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ожидать существенного подорожания не стоит.

Дело в том, объяснил он, что 70% стоимости составляют расходы на комбикорм, в основе которого лежит кукуруза. А потому, по словам Пендзина, "надо подождать урожая: если кукуруза плохо уродит, то с осени яйца начнут дорожать".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине уже зафиксировано масштабное удешевление овощей. По состоянию на середину июля больше всего цены снизились на молодой картофель – сразу на 75%, до 15-22 грн/кг. При этом в экспертной среде прогнозируют, что в середине месяца цены на основные овощи продолжат снижаться.

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