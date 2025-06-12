В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине существенно подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с мая-2024 по май-2025 – их стоимость увеличилась сразу на 86%.

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В месячном же разрезе, по данным Госстата, яйца подешевели. Снижение цены составило сразу 8,7%.

В то же время, по мониторингу OBOZ.UA, с середины мая до 11 июня 2025 года цена на нефасованные яйца также снизилась – на 0,51 грн/штука (5,1 грн/десяток). Так, в крупных сетях супермаркетов небрендированные яйца, продаваемые поштучно, стоили 4,76 грн/штука (47,6 грн/десяток).

При этом в отдельных сетях их можно было купить по 4,35-5,7 грн. В частности, в:

Auchan – 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток);

Novus – 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).

В то же время, в экспертной среде ожидали удешевление яиц в мае. Как объясняли тогда в Ukrainian Agribusiness Club, это должно было стать результатом снижения спроса после предпасхального ажиотажа.

В целом же, текущее удешевление было ожидаемым. В экспертной среде прогнозировали, что с наступлением тепла цены пойдут вниз.

"Цены на яйца пока не достигли существенного снижения. Однако оно состоится с наступлением тепла", – сообщали ранее в Ukrainian Agribusiness Club.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2025 года мировые цены на сахар заметно снизились. Причем третий месяц подряд.

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