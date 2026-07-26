В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине ощутимо подешевели куриные яйца. По официальным данным, за год – с июня-2025 по июнь-2026 – их стоимость снизилась сразу на 19,4%. При этом удешевление продолжается: ныне крупные сети супермаркетов продают нефасованные яйца в среднем по 3,25 грн штука (32,5 грн/десяток), что на 0,17 грн/шт. (1,7 грн/десяток) ниже, чем было в начале июля.

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Согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети продают нефасованные яйца по 2,59-3,99, грн/шт. (25,9-39,9 грн/десяток). В частности:

Auchan – 3 грн/шт. (3 грн/десяток);

"Фора" – 2,59 грн/шт (25,9 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 3,39 грн/шт. (33,9 грн/десяток);

Varus – 3,99 грн/шт. (39,9 грн/десяток).

Прогноз по ценам на яйца до конца лета

В свою очередь, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии медиа отметил: до конца лета цены яйца практически не испытывают колебаний. Прежде всего, из-за отсутствия сплеска спроса.

"Соответственно, цены более или менее стабильны, плюс ситуация сейчас стабилизировалась немного с топливом. В летний период времени, июль-август месяц, они будут достаточно постоянными в цене.... Плюс-минус 1-1,5%", – рассказал специалист.

Почему цены на яйца постоянно меняются

В целом же, по словам генеральный директор одной из компаний-производителей яиц Юлии Флеровой, резкие колебания цен на яйца всегда влекут за собой сочетание нескольких факторов, говорится в материале журнала "Наше птицеводство". Так, отметила она, речь идет о:

Сезонности.

Зимой производство яиц в домохозяйствах значительно снижается. А это создает дефицит на рынке; подталкивает цены вверх. В то же время, в периоды роста предложения цена может так же быстро корректироваться вниз. Т.е., при высоком предложении яйца дешевеют.

Себестоимости.

"Поскольку корма формируют до 60-70% себестоимости производства яиц, какие-либо колебания стоимости зерна мгновенно влияют на рынок. То же касается энергии, которая критическая для непрерывности производства", – объяснила Флерова.

Экспортной активности.

Дело в том, что при открытии или активизации внешних рынков часть продукции переориентируется на экспорт. А это может сократить предложение внутри страны и дополнительно давить на цены.

"Рынок яйца в целом очень чувствителен и быстро реагирует на любые изменения. Здесь короткий производственный цикл, поэтому даже незначительный дисбаланс между спросом и предложением может достаточно быстро трансформироваться в заметные ценовые колебания", – резюмировала Флерова.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, урожай картофеля в этом году вряд ли порадует потребителей низкими ценами. Производители уже столкнулись с погодными аномалиями, вспышками болезней и существенным подорожанием ресурсов, что делает невозможным появление дешевого овоща. Между тем сейчас цены на молодой картофель в супермаркетах начинаются от 15,6 грн/кг.

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