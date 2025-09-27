В Украине резко переписали цены на популярный продукт: что происходит на рынке

В Украине подорожала морковь. Ныне фермеры в основных регионах производства отгружают ее по 8-15 грн/кг, что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели (15-19 сентября). Причиной же этого называют сокращение предложения продукта на рынке.

Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: само же сокращение произошло в связи с сезонным фактором.

"Большинство хозяйств уже завершили реализацию моркови средних сортов. Тогда как к сбору урожая более поздних сортов о еще не приступили", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: отдельные производители планируют и далее повышать цены. Однако только при условии сохранения нынешних темпов сбыта.

Какие цены в супермаркетах

В то же время, супермаркеты ныне продают морковь в среднем по 11,77 грн/кг. Что более чем на 4 грн дешевле, чем было в августе. Впрочем, учитывая рост закупочных цен, не исключено, что в скором времени подорожание произойдет и здесь.

Пока же крупные сети продают морковь по 9,5-15,9 грн/кг. В частности:

Megamarket – 15,9 грн/кг.

Metro – 9,5 грн/кг.

Auchan – 9,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца. В то же время, в экспертной среде не исключают, что в скором времени он могут подорожать.

