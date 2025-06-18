В Украине резко переписали цены на мясо: сколько теперь стоит курятина

В Украине существенно выросли цены на курятину. Вечером 17 июня крупные сети супермаркетов продавали, в частности, филе в среднем по 227,37 грн/кг, что почти на 17 грн превышает среднюю стоимость мая. Одной из причин же этого в экспертных кругах называют подорожание кормов.

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Об этом говорится в материале Ukrainian Agribusiness Club. Его авторы отмечают:

В ближайшее время на рынке мяса не стоит ожидать изменений – есть все предпосылки для того, что ценовая ситуация будет стабильной.

Тем не менее, к концу лета стоимость мяса (в целом, не только курятины) может вырасти на 5-7%.

Вероятный рост цен станет результатом подорожания кормов, а также уменьшение поголовья свиней и крупного рогатого скота.

"За последний месяц на рынке фиксируется существенный рост цен на мясо. ... Существенное удорожание курятины частично объясняется повышением затрат на корма", – говорится в сообщении.

Сколько стоит курятина в украинских супермаркетах

В целом, по данным "Минфина", вечером 17 июня отдельные сети супермаркетов выставили цены на куриное филе на уровне 214-239,1 грн/кг. В частности:

Novus – 214 грн/кг;

Auchan – 229 грн/кг;

Megamarket – 239,1 грн/кг.

Бедро продавали в среднем по 139 грн/кг, что более чем на 12 грн превышает среднюю цену мая. Цены в супермаркетах:

Novus – 119 грн/кг;

Megamarket – 159 грн/кг.

Куриная тушка стоила в среднем 117,25 грн/кг. Что почти на 8 грн дороже, чем в мае. В отдельных супермаркетах ее продавали по:

Novus – 109 грн/кг;

Megamarket – 125,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ощутимо снизились цены на молодой картофель. Причина – увеличение предложения на рынке.

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