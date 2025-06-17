В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине ощутимо снизились цены на молодой картофель. Крупные сети супермаркетов 16 июня продавали его в среднем по 47,37 грн/кг, что почти на 42 грн ниже средней цены мая. Причина – увеличение предложения на рынке.

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Об этом говорится в материале Ukrainian Agribusiness Club. Его авторы отмечают, что увеличение предложения стало результатом:

сбора нового урожая с открытой почвы.

Стабильного импорта.

При этом подчеркивается: ожидается, что в конце июня объемы молодого картофеля увеличатся. Соответственно, можно предположить, что стоимость овоща продолжит снижаться.

Вместе с тем, отмечается, стоимость старого картофеля растет. Ведь:

Запасы заканчиваются.

Цены на молодой картофель "еще достаточно высоки".

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", 16 июня отдельные сети супермаркетов выставили цены на молодой картофель на уровне 36,3-64,99 грн/кг. В частности:

Metro – 36,3 грн/кг;

Novus – 64,99 грн/кг;

Auchan – 43,8 грн/кг;

Megamarket – 44,4 грн/кг.

Старый же картофель продают в среднем по 35,9 грн/кг. Что более ем на 1 грн превышает среднюю цену мая.

В целом, крупные сети определили стоимость старого картофеля на уровне

Metro – 30,9 грн/кг;

Auchan – 38,9 грн/кг;

Megamarket – 37,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина нарастила импорт европейских сыров. В частности, в мае-2025 твердых, полутвердых и "белых" сыров было закуплено сразу на 30% больше, чем в мае-2024.

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