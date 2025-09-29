В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине заметно подешевел картофель. Ныне крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 15,57 грн/кг, что более, чем на 6 грн ниже цены, действовавшей в конце августа. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в дальнейшем стоимость овоща продолжит снижаться – и в октябре достигнуть 10 грн/кг.

По данным же "Минфина", отдельные сети супермаркетов выставили цены на картофель на уровне 12,9-18,9 грн/кг. В частности:

Auchan – 14,9 грн/кг.

Megamarket – 18,9 грн/кг.

Metro – 12,9 грн/кг.

Прогноз по ценам на картофель в Украине

В то же время, по прогнозу коммерческого директора компании "Ван Дайк Техникс" Андрея Марущака, цены на картофель продолжат снижаться, сообщает AgroWeek. По его словам, в октябре они могут достигнуть 10 грн/кг.

"Цен, к которым мы привыкли, – по 5 грн, – уже не будет. Картошка уже никогда не будет такой дешевой. Но я думаю, что 10 грн за килограмм – такую ​​цену мы сможем увидеть. Но только в начале сезона (сбора урожая. – Ред.) – в октябре", – сказал специалист.

В то же время, по данным EastFruit, производители также не ожидают роста стоимости овоща. Причина – высокое предложение продукта.

"Участники рынка настроены пессимистично. По их словам, учитывая достаточно большие объемы картофеля на рынке, рассчитывать на рост цен в ближайшее время не приходится", – говорится в сообщении.

