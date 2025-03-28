В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине ощутимо подешевел картофель. Нынче производители отпускают его по 16-26 грн/кг, что в среднем на 12% ниже, чем неделей ранее. Следовательно, в скором времени, можно ожидать снижения цен и в супермаркетах. Среди причин же удешевления аналитики называют крайне низкий спрос на овощ.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: главным же фактором, влияющим на цены, является активная продажа фермерами продукции, "качество которой стало стремительно ухудшаться после наступления относительно теплой погоды".

"На данный момент картофель в Украине предлагается к продаже в диапазоне 16-26 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Многие украинские фермеры сообщают о немалых запасах картофеля в хранилищах. При этом торговая активность в этом сегменте остается довольно низкой", – говорится в сообщении.

Как результат, констатируется, производителям приходится снижать цены на свою продукцию. Таким образом, объяснили аналитики, они пытаются:

стимулировать торговлю;

распродать имеющиеся запасы перед началом полевых работ.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, 28 марта украинские супермаркеты продают картофель по средней цене 34,5 грн/кг. Что на 2,52 грн/кг выше средней цены февраля – по данным "Минфина", она составила 31,98 грн/кг.

Отдельные же сети выставили цены на уровне 28,19-42,2 грн/кг. В частности:

Екомаркет – 28,19 грн/кг;

Auchan – 36,9 грн/кг;

Megamarket – 42,2 грн/кг;

"Сільпо" – 30,7 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине значительно подорожала еда – с февраля-2024 по февраль-2025 цены увеличились на 15%. Однако, к примеру конкретно на сливочное масло – сразу на 32,2%, а на яйца – всего на 1,8%.

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