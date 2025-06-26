В Украине резко переписали цены на картофель: сколько стоит и чего ждать дальше

В Украине начал дешеветь картофель нового урожая – цена за неделю снизилась на 10%, но все еще остается на треть выше, чем в прошлом году. Ожидается, что с увеличением предложения цены и в дальнейшем будут падать, хотя до прошлогоднего уровня вряд ли вернутся.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Несмотря на текущее удешевление, стоимость клубней все еще выше на 30%, чем в этот же период в прошлом году.

Согласно данным, украинские производители в начале июня 2025 года готовы отгружать картофель по цене 18-28 грн/кг, это на 10% ниже, чем было неделей ранее. Такая динамика связана с постепенным ростом объемов предложения нового урожая, преимущественно из южных регионов Украины.

Несмотря на снижение, текущая цена все равно существенно выше, чем в июне 2024 года. Причины:

затяжная весна и поздние сроки посадки, уменьшившие первые партии урожая;

и поздние сроки посадки, уменьшившие первые партии урожая; рост затрат на производство – топливо, удобрения, логистика;

– топливо, удобрения, логистика; повышенный спрос на раннюю продукцию, который удерживал цены на стабильном уровне в течение предыдущих недель.

"Спрос на ранний картофель был настолько высоким, что позволил производителям удерживать цены от резкого падения, даже когда росло предложение", — говорится в отчете EastFruit. По оценкам аналитиков, тенденция к удешевлению будет продолжаться, особенно во второй половине июня, когда на рынке появится более массовое предложение из центральных и западных регионов Украины.

Если погодные условия останутся стабильными, потребители смогут рассчитывать на еще более низкие цены – до 15–20 грн/кг на старте июля. По словам экспертов, даже в случае резкого увеличения урожайности цены останутся минимум на 20% выше, чем в прошлом году. Это связано с финансовыми потерями прошлого сезона, которые фермеры пытаются компенсировать.

Сколько стоит молодой картофель в супермаркетах

По данным"Минфина", 26 июня отдельные сети супермаркетов выставили цены на молодой картофель на уровне 34,3-49,99 грн/кг. В частности:

АТБ – 27,89 грн/кг;

Сильпо – 24,90 грн/кг;

Varus – 19,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активно дешевеет черешня – эту популярную летнюю ягоду продают уже по 140-200 грн/кг. На стоимость природного лакомства влияет и погода, и увеличение предложения.

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