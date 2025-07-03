В Украине резко переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять жилье

В Украине аренда жилья стремительно дорожает, медианная цена выросла до 13 000 грн, а в западных регионах и прифронтовых городах местами поднялась на 100–150%. В то же время в Харькове и Херсоне цены наоборот упали до 3-5 тысяч грн из-за постоянных обстрелов и нестабильной ситуации.

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Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха в комментарии СМИ. Одновременно на рынке недвижимости количество предложений сократилось на 1%, а количество отзывов выросло на 5%. Однако, по словам эксперта, порталы отражают лишь "пожелания" арендодателей, тогда как реальные сделки заключаются на 10–15% дешевле.

В столице Украины наблюдается стабильное повышение цен. Однокомнатную квартиру можно арендовать за 9-10 тыс. грн, но речь идет преимущественно о так называемых "бабушкиных вариантах" или смарт-жилье до 20 м². Простые двухкомнатные стоят 14-15 тыс. грн, трехкомнатные – 18-20 тыс. грн. Более комфортное жилье стартует от 15 тыс. грн за однокомнатную, от 20 тыс. грн – за двухкомнатную и от 25 тыс. грн – за трехкомнатную.

Спрос высокий и в премиум-сегменте. Квартиры 60 м² и более за $1500 арендуют быстро, что объясняется высоким уровнем дохода отдельных групп населения в столице.

Самые высокие цены в Печерском районе. Далее следуют Дарницкий, Днепровский, районы возле метро Осокорки-Позняки. Молодежь чаще выбирает новостройки на Левом берегу из-за доступности.

Обстрелы, по словам специалистов, на рынок уже почти не влияют. Люди привыкли к угрозам, выбирают жилье удобное для жизни, а не обязательно самое безопасное. В профессиональной среде даже появилась шутка "не шахедная, не ракетная сторона" дома.

Во Львове, Тернополе и особенно в Ивано-Франковске арендные ставки выросли на 100-150% по сравнению с довоенным периодом. Спрос поддерживается новыми жилыми проектами, которые активно сдаются в аренду. В то же время из-за ограниченного количества рабочих мест часть людей планирует возвращаться в Киев и другие крупные города.

В Сумах – самый большой дефицит жилья. Спрос превышает предложение из-за размещения воинских частей. Цены выросли на 50-130% в зависимости от типа жилья. Посуточная аренда до 2000 грн/сутки.

В Чернигове ситуация более спокойная. В Краматорске высокая цена при ограниченном количестве предложений. Харьков демонстрирует противоположную динамику, ведь аренда подешевела до 3-5 тыс. грн из-за интенсивных обстрелов. В Херсоне жилье часто предоставляется в обмен на оплату коммунальных услуг.

В Днепре наблюдается снижение спроса и, соответственно, цен. Однокомнатная квартира на окраинах стоит 7-10 тыс. грн, в центре – до 17 тыс. грн, новостройки – до 25 тыс. грн. В дальнейшем ожидается дальнейший рост цен в крупных городах, особенно в Киеве. Люди возвращаются из-за границы и западных областей, ищут работу и жилье.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сформировался новый тренд на рынке недвижимости, украинцы начали массово инвестировать в "страховое жилье" на западе страны, как запасной вариант на случай угрозы. Из-за высокого спроса цены выросли до 2-3 раз, однако эксперты предостерегают, что после войны возможно перенасыщение рынка.

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