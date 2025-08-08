В Украине резко переписали стоимость популярного продукта: какие теперь цены

В Украине существенно снизили цены на помидоры. Ныне производители продают свою продукцию по 40-55 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (28 июля – 1 августа). Одной из причин же этого является снижение спроса.

Видео дня

Об этом сообщили аналитики EastFruit. Они отметили: происходит же это на фоне активной уборки урожая.

"Во многих областях страны погода стабилизировалась, что позволило возобновить кампанию по уборке грунтовых и тепличных томатов. На сегодняшний день уборка ведется практически повсеместно, при этом давление на рынок с каждым днем усиливается, так как спрос со стороны потребителей, по оценкам фермеров, остается на низком уровне", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: к снижению же спроса привело низкое качество самой продукции. Дело в том, что овощи сильно страдают от засухи и жары.

"Плоды повреждены солнечными ожогами, на них нередко появляются трещины. Это снижает товарный вид продукции", – констатировали специалисты.

Сколько стоят помидоры в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", 7 августа крупные сети супермаркетов продают розовые помидоры в среднем по 74,33 грн/кг. Что почти на 16 грн ниже средней цены июля.

В целом, отдельные сети выставили цены на уровне 69,9-83,1 грн/кг. В частности:

Auchan – 69,9 грн/кг.

Novus – 69,99 грн/кг.

Metro – 83,1 грн/кг.

Цены на помидоры сливка снизились почти на 5 грн/кг – до средних 88,66 грн/кг. В отдельных сетях их продают по:

Novus – 94,99 грн/кг.

Megamarket – 87,9 грн/кг.

Metro – 83,1 грн/кг.

А вот красные помидоры подорожали – более чем на 2 грн/кг, до средних 89,9 грн/кг. Впрочем, учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, можно предположить, что в скором времени цены на этот овощ также пойдут вниз.

Пока же, отдельные сети выставили цены на уровне 69,9-83,1 грн/кг. В частности:

Auchan – 89 грн/кг.

Novus – 63,99 грн/кг.

Megamarket – 116,7 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно выросли цены на свинину. В последние месяцы стоимость килограмма не опускалась ниже 250 грн/кг – тогда как в течение января-августа 2024 года супермаркеты продавали ее дешевле 200 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!