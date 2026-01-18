В Украине резко переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир: старых цен больше нет

В большинстве крупных городов Украины выросла стоимость аренды 1-комнатных квартир. Больше всего – в Житомире, где за последние 6 месяцев стоимость съема жилья выросла сразу на 31%, до средних 11 700 грн.

Также значительно подорожала аренда квартир в Харькове и Одессе. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 25%.

Черкассах аренда подорожала на 23%. Также значительный рост цен зафиксирован в:

Кропивницком – на 21%;

Запорожье, Николаеве – на 20%;

Тернополь – на на 18%.

Снизили же цены на съем жилья лишь в Сумах. Однако сразу на 24% – до средних 5 700 грн.

В остальных городах изменений не произошло.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 5 000 до 21 800 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем, собственно, 21 800 грн. А также:

Львове – 18 000 грн.

Киеве – 17 000 грн.

Ивано-Франковске – 15 300 грн.

Луцке – 15 000 грн.

Дешевле всего – в Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 5 000 грн. Среди лидеров также:

Сумы – 5 700 грн.

Запорожье, Николаев – 6 000 грн.

Чернигов – 7 000 грн.

Украинцы планируют массово покупать жилье

В то же время, каждый второй украинец планирует покупку недвижимости в течение ближайших 5 лет. Наибольший интерес же, говорится в исследовании одной из крупнейших отраслевых платформ, вызывают малобюджетные квартиры и жилые дома на вторичном рынке.

Вместе с тем, отмечается, большинство респондентов хотят купить недвижимость для собственного проживания. И лишь каждый пятый – для сдачи в аренду.

На решение же о покупке недвижимости влияет ряд факторов. Самым важным для украинцев, по словам специалистов, являются наличие:

В пределах пешеходной доступности больниц и магазинов.

Автономного отопления.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине приняли новую жилищную реформу, отныне в Украине будет доступное социальное жилье, аренда с правом выкупа и цифровой контроль за очередями станут нормой. Благодаря этому граждане смогут получать жилье на льготных условиях, а государство будет эффективнее управлять фондом социального жилья.

