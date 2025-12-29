В Украине резко переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир: прежние цены больше неактуальны

Практически во всех крупных городах Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе и Харькове, где за ноябрь стоимость съема жилья выросла сразу на 25%, до 10 000 и 5 000 грн соответственно (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина цен ниже ее, а половина – выше).

Также значительно подорожала аренда квартир в Херсоне. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 17%.

Сразу в трех городах цены выросли на 15%. Это:

Ивано-Франковск.

Чернигов.

Кропивницкий.

В Ужгороде подорожание составило 12%. В Житомире – 11%.

В Виннице и Сумах цены выросли на 9%. А кроме того:

В Киеве – на 7%.

Полтаве – 6%.

Тернополе и Львове – 5%.

Черновцах – 2%.

Подешевел же съем таких квартир только в 2-х гороха. Это:

Николаев – на 20%.

Луцк – на 4%.

Еще в 3-х городах цены остались на прежнем уровне. Это:

Ривне.

Запорожье.

Днепр.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом же, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по цене от 3 500 до 18 933 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем, собственно, 18 933 грн. А также в:

Львове – средние 17 807 грн.

Киеве – 16 000 грн.

Ивано-Франковске – 14 725 грн.

Луцке – 13 000 грн.

Дешевле всего – в Херсоне. Здесь съем 1-комнатной квартиры стоит 3 500 грн. Среди лидеров также:

Запорожье, Харьков – по 5 000 грн.

Сумы – 6 000 грн.

Чернигов – 6 500 грн.

В Украине ожидается рост цен на квартиры

Тем временем, рассказал OBOZ.UA член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук, после войны украинский рынок недвижимости ждут хорошие времена. Однако больше для продавцов – так как цены будут расти. По словам эксперта, удорожание квартир и домов являлось непременным "атрибутом" окончания войн во всех странах, переживших боевые действия.

"Если посмотреть историю любых войн в любых странах, то по их окончании цены на недвижимость росли. Поэтому будет подорожание", – считает он.

Также будет расти и спрос. Среди причин этого Пилипчук выделяет:

Возвращение из армии защитников, которые "начнут покупать жилье".

Восстановление страны – ведь восстановить надо будет "миллионы квадратных метров".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время значительная часть арендодателей также неохотно сдает жилье семьям с детьми или домашними животными, несмотря на то, что серьезные повреждения фиксируются редко.

