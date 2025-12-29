В Украине резко переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир: прежние цены больше неактуальны
Практически во всех крупных городах Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе и Харькове, где за ноябрь стоимость съема жилья выросла сразу на 25%, до 10 000 и 5 000 грн соответственно (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина цен ниже ее, а половина – выше).
Также значительно подорожала аренда квартир в Херсоне. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 17%.
Сразу в трех городах цены выросли на 15%. Это:
- Ивано-Франковск.
- Чернигов.
- Кропивницкий.
В Ужгороде подорожание составило 12%. В Житомире – 11%.
В Виннице и Сумах цены выросли на 9%. А кроме того:
- В Киеве – на 7%.
- Полтаве – 6%.
- Тернополе и Львове – 5%.
- Черновцах – 2%.
Подешевел же съем таких квартир только в 2-х гороха. Это:
- Николаев – на 20%.
- Луцк – на 4%.
Еще в 3-х городах цены остались на прежнем уровне. Это:
- Ривне.
- Запорожье.
- Днепр.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине
В целом же, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по цене от 3 500 до 18 933 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем, собственно, 18 933 грн. А также в:
- Львове – средние 17 807 грн.
- Киеве – 16 000 грн.
- Ивано-Франковске – 14 725 грн.
- Луцке – 13 000 грн.
Дешевле всего – в Херсоне. Здесь съем 1-комнатной квартиры стоит 3 500 грн. Среди лидеров также:
- Запорожье, Харьков – по 5 000 грн.
- Сумы – 6 000 грн.
- Чернигов – 6 500 грн.
В Украине ожидается рост цен на квартиры
Тем временем, рассказал OBOZ.UA член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук, после войны украинский рынок недвижимости ждут хорошие времена. Однако больше для продавцов – так как цены будут расти. По словам эксперта, удорожание квартир и домов являлось непременным "атрибутом" окончания войн во всех странах, переживших боевые действия.
"Если посмотреть историю любых войн в любых странах, то по их окончании цены на недвижимость росли. Поэтому будет подорожание", – считает он.
Также будет расти и спрос. Среди причин этого Пилипчук выделяет:
- Возвращение из армии защитников, которые "начнут покупать жилье".
- Восстановление страны – ведь восстановить надо будет "миллионы квадратных метров".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время значительная часть арендодателей также неохотно сдает жилье семьям с детьми или домашними животными, несмотря на то, что серьезные повреждения фиксируются редко.
