В Украине рекордно выросли объемы строительства нового жилья: где ждать больше всего

В первом полугодии 2025 года объемы нового жилищного строительства в Украине выросли на 45% и достигли почти 3 млн кв. м. Больше всего строят в Киевской и Львовской областях, тогда как в Винницкой зафиксирован спад. Несмотря на военные риски, спрос на новостройки сохраняется высоким, особенно в регионах, удаленных от боевых действий.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат). Основной драйвер – Киевская область, где за первое полугодие 2025 года заявлено строительство более 904 тыс. кв. м жилья (15,5 тыс. квартир), это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

Активность связана с массовым спросом на жилье вблизи столицы, куда продолжают переезжать люди из прифронтовых регионов. Существенное увеличение показателей также наблюдается во Львовской области – более 540 тыс. кв. м (6,9 тыс. квартир), что на 65% выше, чем в прошлом году. Здесь, как и на Ивано-Франковщине, рынок развивается благодаря большому притоку внутренних переселенцев и высокой инвестиционной привлекательности западного региона.

В Ивано-Франковской области зафиксировано 234,6 тыс. кв. м (+8%), в Закарпатской – 159,3 тыс. кв. м (+11%), в Полтавской – 146,9 тыс. кв. м, в Волынской – 115,2 тыс. кв. м (+17,7%). В то же время в Винницкой области объемы строительства просели на 38,7% – до 130,9 тыс. кв. м.

Столица также демонстрирует рост, в Киеве ввод нового жилья вырос почти вдвое – до 367,2 тыс. кв. м (4,2 тыс. квартир). Специалисты отмечают, что строительная активность постепенно восстанавливает доверие инвесторов и покупателей.

Несмотря на военные риски, спрос на новостройки сохраняется высоким, особенно в регионах, удаленных от боевых действий. По словам экспертов рынка, после завершения войны и интеграции Украины в ЕС цены на жилье могут вырасти еще больше.

В частности, квартиры в западных областях имеют потенциал значительного подорожания, недвижимость, которая сейчас стоит $100 тыс., может подорожать до $150-170 тыс. В то же время ожидается рост и в других крупных городах страны. Аналитики добавляют, что рост объемов нового строительства уже сейчас подпитывает конкуренцию между застройщиками, стимулирует внедрение энергоэффективных решений, улучшение шумоизоляции и повышение стандартов качества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Харькове более 70% покупателей квартир пользуются государственной программой еВідновлення и покупают жилье для проживания, а не как инвестицию. Квартиры без ремонта и на стадии строительства почти не пользуются спросом, а покупают только готовое жилье, стоимость которого колеблется от 28 до 40 тыс. долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!