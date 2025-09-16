Квартиры без ремонта никому не нужны: в каком городе Украины уже не покупают жилье как инвестицию

Сегодня в Харькове более 70% покупателей квартир пользуются государственной программой єВідновлення и приобретают жилье для проживания, а не как инвестицию. Квартиры без ремонта и на стадии строительства почти не пользуются спросом, а покупают только готовое жилье, стоимость которого колеблется от 28 до 40 тыс. долларов.

Об этом рассказала руководитель Центра продаж недвижимости Елена Ларшина в комментарии СМИ. По ее словам, сегодня покупатели отдают предпочтение жилью уже с готовым ремонтом, мебелью и техникой.

"В большинстве случаев люди почти не покупают квартиры в строительном состоянии – они хотят зайти и жить сразу. Если раньше покупатели могли приобрести жилье на стадии строительства и делать свой ремонт, то сегодня это неактуально", – объяснила Ларшина.

Изменения коснулись и типа квартир, которые выбирают покупатели. Раньше спрос был на однокомнатные квартиры эконом-класса, а сейчас люди покупают двух- и трехкомнатные квартиры в готовых домах. Эти квартиры особенно популярны в спальных районах, таких как Салтовка и ХТЗ, где цены стали более демократичными, а районы меньше пострадали от войны. Ранее квартиры на Алексеевке были дороже на 30%, чем на ХТЗ, но сейчас из-за разрушений и восстановления цена выровнялась, и район стал доступнее.

Цены на квартиры в Харькове выросли после начала финансирования программы єВідновлення. С сентября 2024-го по май 2025 года некоторые объекты подорожали до 50%. Например, двухкомнатная квартира в ЖК "Левада", которая год назад стоила 30 тысяч долларов, сегодня продается за 42 тысячи долларов. В то же время на центральном рынке Харькова цены несколько снизились, и сейчас есть возможность приобрести эксклюзивные объекты, которых раньше на рынке не было.

При выборе квартиры покупатели ориентируются не только на цену, но и на безопасность и инфраструктуру: нередко жилье рядом с ТЭЦ или другими критическими объектами покупают неохотно. Также важен тип дома – монолитно-каркасные новостройки пользуются большим спросом, чем панельные, из-за повышенной устойчивости к ударам. Первые этажи и последние этажи пользуются разным спросом, но средний уровень этажей продается активно.

Эксперты отмечают, что рынок недвижимости Харькова сейчас значительно меньше ориентирован на инвестиции. Квартиры без ремонта почти не продаются, а покупка жилья как источника дохода практически исчезла. Люди ориентируются на готовое жилье, где можно сразу поселиться, а рынок сосредоточился на удовлетворении потребностей тех, кто реально планирует жить в Харькове.

