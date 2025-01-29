В Украине разоблачили схему контрабанды ретро-авто: как дельцы провезли через границу Rolls-Royce 1976 года

В Киевской области стражи порядка арестовали контрабандный Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 года, который был ввезен по поддельным документам. Расследование продолжается, а организаторам схемы угрожает ответственность за контрабанду импортных автомобилей.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что группа наладила нелегальную схему ввоза дорогих автомобилей в Украину.

Для этого использовались фальшивые сертификаты соответствия, необходимые для официального оформления транспорта при пересечении государственной границы. В частности, оказалось, что Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 года выпуска был ввезен по поддельному сертификату индивидуального утверждения колесного транспортного средства. Это позволило избежать установленных таможенных процедур и снизить налоговую нагрузку при импорте.

Факт подделки документов подтвердили экспертные выводы, которые стали основой для наложения ареста на автомобиль. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины, предусматривающего ответственность за контрабанду подакцизных товаров.

Досудебное расследование осуществляют детективы БЭБ при содействии Киевской таможни под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры На данный момент Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте автомобиля и следователи продолжают устанавливать всех причастных к схеме лиц.

Украинские правоохранители все чаще разоблачают нелегальные схемы ввоза автомобилей премиального класса. Многие дорогие авто попадают в страну с нарушением таможенных норм, поскольку мошенники пытаются обойти налоговую нагрузку и избежать полной уплаты таможенных пошлин. Среди наиболее распространенных методов контрабанды элитных авто:

использование поддельных сертификатов соответствия;

оформление на фиктивных лиц или компании;

ввоз автомобилей как "транзитных", чтобы впоследствии их реализовать без уплаты пошлин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Винницкой области преступная группа изготовляла поддельные документы государственного образца с использованием официальных голографических защитных элементов. Стоимость фальшивого документа зависела от его типа и составляла от 8000 до 2000 евро.

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