Десятки миллионов залога: суд принял решение по экс-таможеннику, у которого нашли секретный отель в Буковеле

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для экс-заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского меру пресечения в виде залога 20 млн грн по делу о легализации более 2 млн долларов через отель в Буковеле. По данным следствия, средства не имели законного происхождения, а активы оформлялись на родственника, что может привести к серьезному наказанию с конфискацией имущества.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Речь идет о масштабном проекте в туристическом регионе Буковель, который по версии следствия, мог стать инструментом для "отмывания" средств сомнительного происхождения.

Суд определил для подозреваемого залог в размере 20 миллионов гривен. Кроме этого, на него возложен ряд процессуальных обязанностей, которые должны обеспечить его надлежащее поведение во время расследования. Решение было принято по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроров САП, которые ведут дело.

По данным следствия, в 2020-2021 годах Тупальский инвестировал более 2 миллионов долларов в строительство гостиничного комплекса с рестораном в селе Поляница Ивано-Франковской области. Проблема, как утверждают правоохранители, заключается в том, что эти средства не имеют подтвержденного законного происхождения. Официальные доходы семьи по версии следствия, не позволяли осуществить такие масштабные инвестиции.

Чтобы замаскировать активы, недвижимость и земельные участки были оформлены на близкого родственника. Однако фактический контроль над бизнесом, как считают следователи, оставался за самим экс-чиновником. Такая схема является типичной в делах о легализации доходов, когда формальный владелец не совпадает с реальным контролером активов.

Следствие также установило, что в течение 2020-2025 годов подозреваемый получал официальный доход от деятельности отеля. Именно это, по версии правоохранителей, и позволило окончательно легализовать средства, придав им вид законной прибыли. Дело квалифицировано по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Имя Сергея Тупальского уже не впервые фигурирует в громких расследованиях. Еще в 2019 году его задерживали по делу, связанному с бизнесменом Вадимом Альпериным, которого подозревали в схемах с занижением таможенных платежей.

Тогда суд избрал для таможенника меру пресечения, однако впоследствии решения менялись, а дело получало новые эпизоды. В 2020 году ему также сообщали подозрение относительно недекларирования имущества. Если вина будет доказана, подозреваемому грозит реальный тюремный срок и конфискация активов.

