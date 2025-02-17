В Украине разоблачили хищение помощи на восстановление на десятки миллионов гривен: в НАБУ раскрыли детали

Восстановление критической инфраструктуры Украины в условиях войны стало настоящей "золотой жилой" для разного рода коррупционеров. Они разворовывают средства, выделяемые международными донорами, завышают цены на материалы и требуют взятки за участие в проектах по восстановлению.

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Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), в 2024 году было разоблачено несколько преступлений, связанных с хищением целевых финансов, выделенных государством или предоставленных международными партнерами.

В частности, в сентябре в Харьковской области была разоблачена организованная группа во главе с влиятельным бизнесменом и заместителем гендиректора "Харьковских тепловых сетей", которая разворовала 22 млн грн, выделенных Всемирным банком. Повышая цены на трубную продукцию, окна и соль, используя прокладочные фирмы. Общая сумма ущерба – 128,2 млн грн.

Также в сентябре в Херсонской области обнаружили руководителя департамента областной администрации, который вступил в сговор с предпринимателями, в результате чего стоимость технического обследования поврежденных объектов была завышена в 15 раз. Вместо 534 тыс. грн договор заключили на 9,9 млн. грн.

А в июле народный депутат в Сумской области требовал от председателя сельсовета предоставить взятку за непрепятствование в проведении тендера на ремонт водопровода в прифронтовом районе. Речь шла о 10% отката от стоимости заключенного контракта, а еще 4% предназначались для местных правоохранителей, чтобы те не препятствовали освоению выделенных средств. Общая сумма взятки составила 3,4 млн. грн.

"Коррупция на восстановлении – это преступление против будущего нашего государства. Если вам известны факты таких преступлений, сообщайте их по этой ссылке", – констатируют НАБУ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за прошлый год в Украине несколько ухудшилась ситуация с коррупцией, из-за чего наша страна сползла в рейтинге Индекса восприятия коррупции. Впрочем, замедление антикоррупционного прогресса в прошлом году было глобальной тенденцией, на фоне которой ситуация в Украине не критическая.

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