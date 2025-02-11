Украина через год сползла в мировом рейтинге коррупции: на каком месте сейчас

В Украине несколько ухудшилась ситуация с коррупцией, из-за чего наша страна сползла в рейтинге Индекса восприятия коррупции. Впрочем, замедление антикоррупционного прогресса в прошлом году было глобальной тенденцией, на фоне которой ситуация в Украине не критическая.

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Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), анализируя результаты рейтинга CPI 2024, обнародованные организацией Transparency International Ukraine. Согласно им в 2024 году Украина заняла 105 место среди 180 стран по восприятию коррупции, получив 35 баллов из возможных 100. Это на 1 место ниже и на 1 балл меньше соответственно, чем в прошлом.

В НАПК уверены, что важно не место в рейтинге, а собственно количество полученных баллов. И хотя на фоне глобального ухудшения ситуации с коррупцией замедление антикоррупционного прогресса Украины не выглядит критическим, есть ряд вызовов, требующих системного реагирования, в частности:

угрозы эффективной реализации ДАП через саботаж некоторых госорганов;

попытки давления на журналистов и общественность;

случаи политического влияния в разных сферах;

скандалы с МСЭК и увольнение генпрокурора Андрея Костина;

непрозрачное восстановление Охматдета;

скандал с утечками в НАБУ и закупках Минобороны или в пределах восстановления.

"Нынешние результаты сигнализируют о формальном подходе к выполнению многих реформ или же сознательной пробуксовке в их реализации. Так что определенный "застой" в 2024 году указывает на то, что ориентации сугубо на программное выполнение взятых Украиной обязательств недостаточно, а реализация начатых реформ происходит не так качественно, как планировалось", – утверждают авторы рейтинга.

Украина третий раз оценивается в условиях полномасштабной российской агрессии со всеми вызовами и ограничениями, вызванными военным положением. В прошлом году к позитивным антикоррупционным тенденциям в Украине в НАПК отнесли:

принятие Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы;

возобновление электронного декларирования;

возобновление долга отчетности для политических партий;

обновление законодательства о закупках Минобороны и деятельности НАБУ-САП;

увеличение количества приговоров по делам о коррупции.

"В целом стагнация или просадка в Индексе характерна для всего региона. Так, улучшить свои показатели на один балл смогли лишь две страны-кандидатки на вступление в ЕС (Молдова и Албания)", – отметили в нацагентстве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы и сами заметили в прошлом году подъем коррупции – настолько, что назвали ее второй по разрушительной силе проблемой государства (после войны, конечно). Худшим проявлением коррупции была названа политическая коррупция на самом высоком уровне (в том числе среди правительства или в Верховной Раде), а сферами, где коррупция наиболее распространена – соответственно судопроизводство и таможню

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