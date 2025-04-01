Старые бронирования от мобилизации утратили силу: инструкция, как обновить статус работников в Дії

С 1 апреля бронирование работников доступно только для предприятий, обновивших свой статус критичности. Все заявки оформляются исключительно через портал Дія. Для того чтобы подать заявку, необходимо проверить статус критичности, аннулировать старое бронирование (если есть) и подать документы через портал.

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Об этом сообщает Дія. С 1 апреля 2025 года все бронирования работников, оформленные по старым правилам, утратили силу.

Правительство продлило срок перебронирования до 31 марта 2025 г., чтобы критически важные предприятия смогли обновить свой статус и повторно забронировать сотрудников. Если ваша компания входит в список критических предприятий и раньше бронировала работников, необходимо обновить этот статус. Например, если приказ о критичности издан в октябре 2024 года, он остался в силе только до 31 марта 2025 года. Если статус не обновлен, предприятие упустило возможность бронировать сотрудников.

Если документы на обновление статуса уже поданы, можно продолжить бронирование. Работники, у которых бронирование действовало до 28 февраля 2025, автоматически получили продление до 31 марта. Если этого не произошло, следует подать заявку на бронирование вручную.

Как проверить статус критичности

Проверить, внесены ли актуальные реквизиты приказа о критичности в единый список, можно через портал Дія. В разделе бронирования работников отображается информация о статусе компании.

Если данные устаревшие, следует обратиться в орган, выдававший приказ. Также необходимо проверить информацию о работниках в реестре военнообязанных, чтобы уточнить их статус и сроки бронирования. Если у работника есть действующее бронирование, которое нужно обновить, сначала следует подать заявку на аннулирование, для этого следует:

сформировать список работников, у которых истекает срок бронирования;

подать заявку на аннулирование (обработка длится до суток обычно несколько часов);

после подтверждения аннулирования подать новую заявку на бронирование.

Сколько времени займет бронирование

если статус критичности обновлен, ожидать 72 часа не требуется – заявка может быть обработана за 10-15 минут, максимум в сутки;

если ответ не поступил в течение 24 часов, рекомендуется обратиться в службу поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, согласно закону о мобилизации в Украине, ограниченно пригодные военнообязанные в 2025 году должны снова пройти военно-врачебную комиссию, причем это нужно успеть сделать до 6 июня включительно. Если человек не успеет до указанной даты, он будет объявлен в розыск из-за нарушения правил военного учета.

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